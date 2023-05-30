İBB'nin suya zam teklifine AK Parti ve MHP'den ret!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu yine zam girişiminde bulundu.
İBB'NİN ZAM TEKLİFİNE CUMHUR FRENİ
İBB İSKİ'nin su fiyatlarına zam teklifinde bulundu. Teklif AK Parti ve MHP'nin oy çokluğuyla reddedildi.
Öte yandan İBB Eylül ayında İstanbullunun suyuna yüzde 40.38 oranında zam yapmış ardından Kasım ayında yine zam teklifinde bulunmuştu.
KADEME FİYATI 11,69 OLMUŞTU
13 Eylül'de Meclisi 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırılmasının ardından suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Su birim fiyatları 1'inci kademede 11, 69 TL olmuştu.
SU BİRİM FİYATI 4.53'TEN 11,69 TL'YE YÜKSELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu.
Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti.