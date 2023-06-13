Melek Mosso millete hakaret etti! Kendisine yapılınca soluğu savcılıkta aldı





"Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de, yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.