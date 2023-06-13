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    • 13.06.2023 16:15
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    • 13.06.2023 16:35
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    Melek Mosso millete hakaret etti! Kendisine yapılınca soluğu savcılıkta aldı

    Şarkıcı Melek Mosso, katıldığı bir ödül töreninde kadınlar üzerinden siyasi istismara girişmişti. Ancak Mosso’nun bu konuda geçmişi oldukça kirliydi. Çok yakın bir zaman önce, AK Partili seçmene küfür eden bir kadının kıyafetleriyle oy vermeye giden Mosso'nun, açıklaması bu nedenle büyük tepkiye neden olmuştu. Tepkiler sonucunda sanatçının konserlerinin peş peşe iptal edildiği iddia edilmişti. Kadın hakları savunuculuğuna soyunan fakat AK Parti seçmeni kadınları aşağılayan bir kişiyi bayraklaştıran Melek Mosso, konu kendisine gelince samimiyetsiz tavrını bir kez daha gözler önüne serdi. Bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı yorumu üzerine alınan Mosso, kendisine hakaret edildiğini öne sürerek soluğu savcılıkta aldı. Savcılığın verdiği karar ise sanatçıyı şoke etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Melek Mosso tutarsızlığını sürdürüyor!

    Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek Türkiye'yi Batı'ya karşı karalayan Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dahil olmuştu.

    Şarkıcı Melek Mosso, gerçekleşen bir ödül töreninde ödül alırken kadın haklarından dem vurmuştu. Bu olayın ardından Mosso'nun sosyal medya hesabında yaptığı akılalmaz paylaşım gündeme geldi.

    O paylaşımda Mosso'nun AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek kendi sayfasına taşıdığı ortaya çıkmıştı. Mosso'nun "Seçim kombinim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.


    Skandal paylaşımı gören vatandaşlar tarafından Mosso'nun konserinin iptal edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

    Ancak Mosso konserlerinin iptal edilmesi ile karşı karşıya kalınca sosyal medya hesabından özür dilediğini ifade eden bir açıklama yapmıştı.

    Mosso'nun özür dilemesinin ardından Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmediğini açıklamış ve 11 Haziran akşamı Melek Mosso ile sahnede beraber şarkı söylemişti.Bu durum nedeniyle Yüksel eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yüksek, kendisine yönelik gelen eleştiriler sonrasında kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserine ilişkin açıklamada bulunmuştu.



        AÇIKLAMALARI TASVİP ETMİYORUM
        İnandığı mukaddes değerlere hiçbir zaman söz söyletmeyeceğini, Mosso'nun yaptığı paylaşım ve açıklamaları da tasvip etmediğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:



        "Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim. Kendisi de, yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp, sahneden net bir şekilde özür dilemek istediğini yapılacak konseri 'milletimizle kucaklaşma ve özür fırsatı' olarak gördüğünü söyledi.



        KONSERİ İPTAL ETMEK FARKLI POLEMİKLERİ KÖRÜKLEYECEKTİ
        Bu görüşmeden sonra; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda önemle üzerinde durduğu 'milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık."

        Ayrıca Yüksel "Mosso'nun özrü sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır, bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum, lütfen hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.



            KONU KENDİSİNE GELİNCE SAVCILIĞA KOŞTU
            AK Parti seçmenini aşağılayan Mosso, konu kendisine gelince ise yine samimiyetsiz tavrını sergilemekten çekinmedi.

            Mosso avukatı aracılığı ile sosyal medya üzerinden hakaret ettiğini öne sürdüğü Celal T. hakkında şikâyetçi oldu.

            İddiaya göre Celal T, Facebook'ta Melek Mosso'nun paylaşılan bir videosunun altına, "Geri zekâlı, ne olacak, öğrenciler çalışmaya devam edecek, cahil" yazdı.

            Bu yorumu gören Mosso kendisine hakaret edildiğini öne sürerek soluğu savcılıkta aldı.

            SUÇ TEŞKİL ETMİYOR
            Şikâyetle ilgili soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kişilerin onur, şeref ve saygınlığının olduğunu ve "hakaret" suçunun cezalandırılabilmesi için davranışın, kişiyi küçük düşürmeye yönelik gerçekleşmesi gerektiğini paylaştı.



            Ağır eleştiri ve rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğini kaydeden savcılık, suç oluşması için sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olması gerektiğinin altını çizdi.

            Savcılık ayrıca hakaret suçunun oluşabilmesi için mağdurun isminin açıkça belirtilmesi ya da üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, mağdura söylendiğinin anlaşılması gerektiğini belirtti.



                "ŞAHSINA DEĞİL" TAKİPSİZLİĞİ
                Yargıtay kararlarına da değinerek benzer olaylardan örnekler veren savcılık, isim zikredilmediği, kimse söylendiği anlaşılamayan ya da mağdurun şahsına yönelik söylediğinin belli olmadığı durumlarda ceza verilmediğini açıkladı.

                Şüpheli tarafından yapılan yorumda da isim zikredilmediğini ve paylaşım altında birçok yorum bulunduğunu kaydeden savcılık, söylenen sözlerin Melek Mosso'nun şahsına yönelik olmadığını belirtti.



                "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada Mosso'nun şikâyetine takipsizlik kararı verdi.

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                Akyapı Ticarethane
                Haberler Güncel Melek Mosso millete hakaret etti! Kendisine yapılınca soluğu savcılıkta aldı
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