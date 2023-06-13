Melek Mosso millete hakaret etti! Kendisine yapılınca soluğu savcılıkta aldı

Geçtiğimiz günlerde Cannes ödül töreninde kadınların hor görüldüğü toplumda yaşadığını iddia ederek Türkiye'yi Batı'ya karşı karalayan Merve Dizdar'ın algı çalışmasına Melek Mosso da dahil olmuştu.
Şarkıcı Melek Mosso, gerçekleşen bir ödül töreninde ödül alırken kadın haklarından dem vurmuştu. Bu olayın ardından Mosso'nun sosyal medya hesabında yaptığı akılalmaz paylaşım gündeme geldi.
O paylaşımda Mosso'nun AK Partililere sinkaflı küfürler eden kadın ile kendi fotoğrafının yer aldığı "Benim idoller" yazılı bir kolajı retweetleyerek kendi sayfasına taşıdığı ortaya çıkmıştı. Mosso'nun "Seçim kombinim" yazılı paylaşımı da dikkat çekti.
Skandal paylaşımı gören vatandaşlar tarafından Mosso'nun konserinin iptal edilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Ancak Mosso konserlerinin iptal edilmesi ile karşı karşıya kalınca sosyal medya hesabından özür dilediğini ifade eden bir açıklama yapmıştı.
Mosso'nun özür dilemesinin ardından Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmediğini açıklamış ve 11 Haziran akşamı Melek Mosso ile sahnede beraber şarkı söylemişti.Bu durum nedeniyle Yüksel eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Yüksek, kendisine yönelik gelen eleştiriler sonrasında kentte düzenlenen şarkıcı Melek Mosso konserine ilişkin açıklamada bulunmuştu.