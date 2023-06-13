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    • 13.06.2023 16:19
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    • 13.06.2023 16:19
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    Başkan Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından önce KKTC'ye ardından Azerbaycan'a gitti. Erdoğan bugün Azerbaycan'daki temaslarının tamamlamasının ardından Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

    Başkan yola çıktı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

    Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uğurladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Azerbaycan'dan ayrıldı.

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