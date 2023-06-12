Seçim sonrası ilk yurt dışı ziyareti: Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta! Dikkat çeken pankart: Sevdamız Mavi Vatan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yurt dışı ziyaretlerine başladı. İlk yurt dışı ziyareti için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), temasları kapsamında Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanında bulunan "Sevdamız Mavi Vatan" pankartı dikkatlerden kaçmadı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), temasları kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı. Başkan Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti
Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Başkan Erdoğan, anıt özel defterine şunları yazdı:
"Aziz Atatürk; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi perçinlemek üzere yeniden huzurunuzdayız. 28 Mayıs 2023 tarihinde ülkemizde yapılan seçimlerde bir kez daha milletimizin teveccühüne mazhar olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar kendi vatandaşlarımızın yanı sıra Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk Halkına da aşkla hizmet ettik. İnşallah yeni dönemimizde de Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Kıbrıs Türkü kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ruhun şad olsun."