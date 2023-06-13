Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan bayram müjdesi! Tatil öncesi hızlı trenlere ek sefer

"Okulların tatil olmasına ve Kurban Bayramı'na ulaşmamıza az bir süre kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolları, demiryolları ve havalimanlarında vatandaşlarımızın seyahatlerini kolaylaştıracak, memleket yollarında onları yormayacak bütün önlemleri alıyoruz.

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan 17.10, Konya-İstanbul arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Konya'dan 10.30, İstanbul'dan 18.05, Ankara-Sivas arasında karşılıklı işleyecek Hızlı Trenler, Ankara'dan 09.40, Sivas'tan 11.50 saatlerinde hareket edecek."