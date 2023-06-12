28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması muhalefetin dengesini bozdu.
CHP'de değişim için kavga başlarken İYİ Partili isimler de birbirini yiyor. İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.
BİLDİRİ YAZDILAR: YENİ BİR GENEL BAŞKAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadeleriyle talep metnini paylaştı.
HANGİ İSİMLER YER ALDI
Genel Merkeze ağır eleştiri ve taleplerin yer aldığı metinde Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Adil Erkoç'un ismi yer aldı.
Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.