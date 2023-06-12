28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı





AKŞENER'İ ELEŞTİRENLERE 'TERBİYERSİZ' BENZETMESİ

İYİ Parti'deki kaos, Akşener'in genel sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Poyraz, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz, İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" dedi.





Poyraz'dan sonra topa İYİ Partili Mehmet Aslan girdi.

'NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ'

Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı." diyen Aslan, Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret etti.



Aslan, "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener" ifadelerini kullandı.