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    • 12.06.2023 23:32
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    • 12.06.2023 23:42
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    28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası 8'li koalisyonda sular durulmuyor. CHP'nin yanı sıra İYİ Parti'de de çarşı pazar karıştı. Meral Akşener "Git torun sev" diyerek istifaya davet edildi, İYİ Parti'de üst düzey istifalar kayıtlara geçti. Durum öyle bir boyut kazandı ki bir grup İYİ Partili Akşener'e karşı bildiri hazırlayıp "Yeni bir genel başkanla yola devam edeceğiz" mesajı verdi. Yaşanan bu kaosun gölgesinde Meral Akşener GİK'i topladı, "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da "İyi Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye’nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir" dedi.

    takvim.com.tr
    28 Mayıs’taki Akşener koltuğa ’İYİ’ sarıldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atması muhalefetin dengesini bozdu.

    CHP'de değişim için kavga başlarken İYİ Partili isimler de birbirini yiyor. İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal da, katıldığı bir programda, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin" diyerek istifa çağrısında bulundu.

    "MERAL HANIM TORUN SEVSİN YENİ GENEL BAŞKANLA DEVAM EDECEĞİZ"
    Daha önce de bir bir bildiri yayınlayan Baykal "Yeni bir Genel Başkan ile yola devam edeceğiz" dedi.

    BİLDİRİ YAZDILAR: YENİ BİR GENEL BAŞKAN İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ
    Baykal, "Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz." ifadeleriyle talep metnini paylaştı.

    HANGİ İSİMLER YER ALDI
    Genel Merkeze ağır eleştiri ve taleplerin yer aldığı metinde Arzu Önşen İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Adil Erkoç'un ismi yer aldı.

    Platformun bildirisinde Türk Milletçiliği çizgisi vurgusu yapıldı. Metinde, "Partinin kurucu iradesi olan Türk Milliyetçiliği söylemi desteklenmeli ve Türk Milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasviye edilmesi durdurulmalıdır." denildi.



        AKŞENER'İ ELEŞTİRENLERE 'TERBİYERSİZ' BENZETMESİ
        İYİ Parti'deki kaos, Akşener'in genel sekreteri Uğur Poyraz'ın açıklamalarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Poyraz, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz, İYİ Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır" dedi.



        Poyraz'dan sonra topa İYİ Partili Mehmet Aslan girdi.

        'NANKÖRCE ÇİRKEFLEŞMEYE BAŞLADINIZ'
        Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Meral Akşener olmasaydı İYİ Parti olmazdı." diyen Aslan, Akşener'in istifasını isteyenlere hakaret etti.

        Aslan, "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz Meral Akşener" ifadelerini kullandı.



        KAOSUN GÖLGESİNDE AKŞENER GİK'İ TOPLADI
        İYİ Parti'deki kaos ve Akşener'i istifaya devat eden çağrıların gölgesinde Genel İdare Kurulu toplantısı yapıldı. Meral Akşener, genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, partisinin Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

        Toplantı sonrası İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

        "İYİ PARTİ, AKŞENER'İN ETRAFINDA KENETLENEREK YENİ YOL HARİTASINI MÜJDELEYECEKTİR"
        Zorlu, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak kongre sürecinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        Bugün Genel İdare Kurulu toplantımız gerçekleştirilmiş olup seçim sonrası gelişmeler ve yaklaşan büyük kongremiz hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İYİ Partimiz, kongre sürecinin bir gereği olarak 22 Mayıs 2023 tarihinde ilan edildiği üzere, 24 Haziran 2023 Cumartesi günü Ankara ATO Congresium'da 3. Olağan Büyük Kurultayı'nı gerçekleştirecektir.

        İYİ Parti ailesi, bu büyük buluşmada liderimiz Sayın Meral Akşener'in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir.



        "AKŞENER ÖNDERLİĞİNDE İKTİDAR HEDEFİNE GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ"
        Bu süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, yolumuza tuzak kuranlara ve şahsi çıkarlarını gözetenlere karşı tüm teşkilatlarımızla birlikte ve dimdik duracağız. Unutulmamalıdır ki nice engellere, elektriği kesilen salonlara, hakaret ve tehditlere karşı durarak bugünlere ulaşan cesurlar hareketi, 'ben' değil 'biz' olabilmenin adresidir.

        İYİ Parti, tüm mensuplarıyla Türkiye'nin umudu ve milletinin sesi olan genel başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde iktidar hedefine çok daha güçlü adımlarla ilerleyecektir.


            İYİ PARTİ'DE İSTİFALAR...
            Öte yandan İyi Parti kurucularından Ahat Andican, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

            Andican yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır." dedi.



            Andican'ın ardından İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Emine Küçükali de partiden istifa ettiğini açıkladı.
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            Haberler Güncel 28 Mayıs'taki hezimet sonrası Akşener koltuğa 'İYİ' sarıldı! "Git torun sev" çağrılarına kulak tıkadı: GİK'ten 'devam kararı' çıktı
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