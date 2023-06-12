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    • 13.06.2023 05:11
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    Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara nokta operasyon! HDP'nin PKK'ya desteği deşifre oldu: İlçe Başkanı paketlendi

    Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şırnak’ta sağ yakalanan PKK terör örgütü üyesinin ifadesi doğrultusunda HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı ve İlçe yönetim üyesinin de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin terör örgütüne yardım ettiği ortaya çıktı.

    HDP’nin PKK’ya desteği deşifre oldu

    Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



    SAĞ YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE ETTİ
    Sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



    ZANLILARDAN 8'İ YAKALANDI
    Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
        Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiştir.

        Operasyon kapsamında; sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve (1) köy muhtarının da bulunduğu (12) şüpheli şahsa yönelik 12 Haziran 2023 tarihinde operasyon icra edilmiştir.



        Operasyon neticesinde; (8) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup (4) şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin ise adli işlemleri sürdürülmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

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