Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara nokta operasyon! HDP'nin PKK'ya desteği deşifre oldu: İlçe Başkanı paketlendi





İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında; sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve (1) köy muhtarının da bulunduğu (12) şüpheli şahsa yönelik 12 Haziran 2023 tarihinde operasyon icra edilmiştir.