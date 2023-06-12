Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara nokta operasyon! HDP'nin PKK'ya desteği deşifre oldu: İlçe Başkanı paketlendi

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
SAĞ YAKALANAN ÖRGÜT ÜYESİ DEŞİFRE ETTİ
Sağ yakalanan ve teslim olan terör örgütü mensuplarının ifade ve teşhisleri sonucunda Şırnak ili Beytüşşebap, Cizre ve Silopi ilçelerinde aralarında HDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı, HDP İlçe Yönetim Üyesi ve 1 köy muhtarının da bulunduğu 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ZANLILARDAN 8'İ YAKALANDI
Operasyon neticesinde 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.