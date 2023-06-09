Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.06.2023 21:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2023 22:05
    ABONE OL

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para yedirdiği anket şirketlerine salladı: "Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık"

    14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı büyük bir yenilgi alan 8'li terör koalisyonunun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olduğu için pişman olmadığını söyledi. Seçim dönemi çok çalıştıklarını belirterek suçu para vererek kendini önde gösteren anket şirketlerine yıkmaya çalışan Kılıçdaroğlu, "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyorlardı biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık" dedi.

    takvim.com.tr
    Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık

    14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 8'li terör koalisyonunun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir yenilgi aldı.

    "KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORLARDI BİZ DE İNANDIK" | VİDEO İZLE

    Parti içinde ve fondaş medyada istifa sesleri yükselirken Kılıçdaroğlu, CHP'nin fonladığı SZC TV'deki canlı yayına katıldı.

    Aday olduğu için pişman olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Her hangi bir pişmanlığım da söz konusu değil" diyerek adeta seçmenlerle dalga geçti.

    Zira, seçim öncesi birçok seçmen aday olmaması konusunda Kılıçdaroğlu'na baskı yapmış fondaş medyadaki isimler B planını sorduğunda CHP Genel Başkanı, "Seçimi kazanacağız" şeklinde cevap vermişti.


        "Seçim akşamı istifa ederek Türk siyasetinden bir ilki hayata geçirebilirdiniz. Size yakışan o olurdu. Ayrıca seçim sonrasında 12 gün boyunca sizi destekleyenleri, bir iki meslektaşımızla kısa görüşme dışında adeta cami avlusuna terk edilmiş çocuklar gibi yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" diye soran CHP'li gazeteci Uğur Dündar'a cevap verirken Kılıçdaroğlu, anketler üzerinden bir mağduriyet oluşturmaya çalıştı.

        BÜTÜN ANKET FİRMALARI Kİ KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYOR DA BİZ DE İNANDIK
        Seçim dönemi çok çalıştıklarını belirterek para verip kendisini birinci ilan eden anket şirketlerini adeta satan Kılıçdaroğlu, "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyorlardı biz de kazanacağımıza inanıyorduk. O bağlamda altı lider ve iki Büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla beraber alanları çıktık" dedi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN BAHSETTİĞİ ANKETLER PATLADI
        Peki, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği anket şirketleri kimler? 14 Mayıs sonrası büyük merak konusu olan konulardan biri de hangi anket firmasının tahminini tutturduğu olmuştu.



            CHP ve 7'lı koalisyonun fondaş medyasında açıklanan anket sonuçlarının gerçeği yansıtmaması bir kez daha manipülasyonu gözler önüne serdi.

            ÖNDE GELEN ANKET ŞİRKETLERİNİN SEÇİM TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDEYDİ

            Betimar
            Recep Tayyip Erdoğan 49,1
            Kemal Kılıçdaroğlu 45
            Sinan Oğan 5,6
            Muharrem İnce 0,3

            Optimar
            Recep Tayyip Erdoğan 50,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 44,7
            Sinan Oğan 1,5
            Muharrem İnce 3,4

            Optimar Araştırma Şirketi, Başkan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağı tahmininde bulunarak gerçeğe yakın bir veri paylaştı. İnce'nin seçime 2 gün kala adaylıktan çekilmesi ise araştırma şirketlerinin tahminini zorlaştırdı.

            ORC
            Recep Tayyip Erdoğan 44,2
            Kemal Kılıçdaroğlu 51,7
            Sinan Oğan 2,8
            Muharrem İnce 1,3

            ORC şirketi kamuoyunda İYİ Parti ile çalıştığı gerekçesiyle "güvenilir değil" tepkisi aldı.



            SONAR
            Recep Tayyip Erdoğan 48,8
            Kemal Kılıçdaroğlu 44,1
            Sinan Oğan 3,5
            Muharrem İnce 3,6

            GENAR
            Recep Tayyip Erdoğan 51,4
            Kemal Kılıçdaroğlu 44,3
            Sinan Oğan 4,3
            Muharrem İnce –

            GENAR, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda ipi göğüsleyeceği yönünde öngörüde bulundu.



                HBS
                Recep Tayyip Erdoğan 47,5
                Kemal Kılıçdaroğlu 47,0
                Sinan Oğan 2,2
                Muharrem İnce 3,3



                KONDA
                Recep Tayyip Erdoğan 43,7
                Kemal Kılıçdaroğlu 49,3
                Sinan Oğan 4,8
                Muharrem İnce 2,2

                KONDA Araştırma şirketi ve sahibi Bekir Ağırdır'ın ise Millet İttifakı'nı desteklediği biliniyordu. KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem'in kızı Ayşe Erdem de HDP'de aktif rol alıyordu.

                KONDA'nın son anketinde çıkan sonucu önce İYİ Parti'ye göndermesinin ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuştu.

                Metropoll
                Recep Tayyip Erdoğan 46,9
                Kemal Kılıçdaroğlu 49,1
                Sinan Oğan 2,7
                Muharrem İnce 1,3

                CHP'ye yakın anket şirketlerinin rakamları şişirmesi nedeniyle Kılıçdaoğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağı iddia edilmişti. Sözde anket şirketlerinin foyası Başkan Erdoğan'ın aldığı oy ile ortaya çıktı.

                Türkiye Raporu
                Recep Tayyip Erdoğan 45,6
                Kemal Kılıçdaroğlu 50,5
                Sinan Oğan 3,9
                Muharrem İnce –

                Seçimin bir diğer kaybedeni de Türkiye Raporu oldu. Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Türkiye Raporu'nun ortaya çıkardığı gerçek dışı veri tepkilere neden oldu.

                MAK
                Recep Tayyip Erdoğan 45,4
                Kemal Kılıçdaroğlu 50,9
                Sinan Oğan 2
                Muharrem İnce 1,7

                CHP yandaşı olarak bilinen MAK şirketinin provokasyonu da elinde patladı.

                Yöneylem
                Recep Tayyip Erdoğan 44,4
                Kemal Kılıçdaroğlu 49,5
                Sinan Oğan 4,7
                Muharrem İnce 1,4

                YSK'nın seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından Yöneylem'in ortaya koyduğu sonuçlar da algı operasyonunu ortaya çıkardı.

                    2018'DE PATLAMIŞTI
                    2018 seçimlerindeki performansı ile manipülasyon yaptığı tescillenen Piar Araştırma şirketi de sınıfta kalan şirketlerden birisi. Piar Araştıtrma şirketi, 4 Mayıs seçimleri için Kılıçdaroğlu'nun yüzde 51,3, Erdoğan'ın ise yüzde 45,3, oy alacağını öne sürüyordu. Aynı şirket 2018 yılında da Başkan Erdoğan'ın 39,7 oy alacağını iddia ederek, çuvallamıştı. Piar şirketinin sahibi Kadir Atalay'ın Kılıçdaroğlu için 'trol ' üslubuyla yaptığı paylaşımlar da CHP'den mi fonlanıyor sorusunu akıllara getirdi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    • Paylaş
                    • Tweet
                    • Paylaş
                    • Sitene Ekle
                    •  
                    Namus sözünü yutan Eren Erdem’in anketi de patladı
                    Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para yedirdiği anket şirketlerine salladı: "Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık"
                        loading
                        SON DAKİKA