CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para yedirdiği anket şirketlerine salladı: "Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık"

Aday olduğu için pişman olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Her hangi bir pişmanlığım da söz konusu değil" diyerek adeta seçmenlerle dalga geçti.