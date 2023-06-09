CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu para yedirdiği anket şirketlerine salladı: "Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık"

14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na karşı 8'li terör koalisyonunun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir yenilgi aldı.
"KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORLARDI BİZ DE İNANDIK" | VİDEO İZLE
Parti içinde ve fondaş medyada istifa sesleri yükselirken Kılıçdaroğlu, CHP'nin fonladığı SZC TV'deki canlı yayına katıldı.
Aday olduğu için pişman olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hayır hiç pişmanlığım olmadı, yapılan her şey benim açımdan doğruydu. Diğer liderler için bir şey söylersem doğru olmaz. Her hangi bir pişmanlığım da söz konusu değil" diyerek adeta seçmenlerle dalga geçti.
Zira, seçim öncesi birçok seçmen aday olmaması konusunda Kılıçdaroğlu'na baskı yapmış fondaş medyadaki isimler B planını sorduğunda CHP Genel Başkanı, "Seçimi kazanacağız" şeklinde cevap vermişti.