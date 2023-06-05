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    • 05.06.2023 23:13
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesine tepki yağıyor! CHP yandaşı Yılmaz Özdil: Guguk kuşu operasyonu

    Seçimlerde büyük hezimete uğramasına rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu faturayı MYK üyelerine kesmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından yeni MYK'sını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun listede yer verdiği isimler yandaş medyadaki isimleri bile çileden çıkardı. CHP yandaşı Yılmaz Özdil, "CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, sorosçuları monte etmek, gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu" operasyonudur. Gaflet değil, delalettir." dedi. Öte yandan Özdil'in 2015 senesinde CHP ile iligli kaleme aldığı yazıda yaşananları anlatmıştı.

    Gukuk kuşu operasoynu

    2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.



    KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA YAPIŞTI
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.


    FATURA MYK'YA KESİLDİ
    Koltuğa kimseye bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da yeni oluşum için kolları sıvarken faturayı MYK üyelerine kesti. CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.;

    YENİ İSİMLER BÜYÜK TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
    Yaşanan gelişemelerin ardından yeni MYK'sı açıklanan CHP'de listeye konulan isimler büyük tartışma yarattı. Söz konusu yeni üyelerle kendi koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlamış oldu.



    KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
    Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.

    İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alan isimler:

    1. GENEL BAŞKAN
    PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

    2. AHMET AKIN
    YEREL YÖNETİMLER

    3. AYLİN YAMAN
    SOSYAL POLİTİKALAR

    4. AYSU BANKOĞLU
    TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

    5. BÜLENT KUŞOĞLU
    İDARİ VE MALİ İŞLER

    6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
    BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

    7. EREN ERDEM
    SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

    8. FAİK ÖZTRAK
    EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

    9. HASAN EFE UYAR
    İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

    10.LALE KARABIYIK
    İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

    11. NESLİHAN HANCIOĞLU
    GENEL SEKRETER

    12. SEMRA DİNÇER
    DOĞA HAKLARI

    13. TAHSİN TARHAN
    YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

    14. YUNUS EMRE
    BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

    15. ZEYNEL EMRE
    HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ



        NAMUS SÖZÜ VERDİ SOSYAL MEDYANIN BAŞINA GEÇTİ
        Böylece Kemal Kılıçdaroğlu kazanamadığı takdirde istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem, Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Bilindiği gibi CHP yönetimi, seçim döneminde 40 bin trolle sosyal medyada yalan ve iftira dolu bir kampanya yürütmüştü.

        Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyanın başına getirdiği Erdem'in de sicili temiz değil. Sosyal medyanın başına Erdem'in getirilmesi, "Sosyal medyanın başına başka bir trolbaşı getirmişler" yorumlarına neden oldu.



        CHP YANDAŞI YILMAZ ÖZDİL'DEN BAY KEMAL'E: GAFLET DEĞİL DELALETTİR
        CHP'nin açıkladığı yeni MYK listesini sosyal medya hesabından değerlendiren Yılmaz Özdil açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Özdil "CHP'nin gerçek evlatlarını, Atatürkçüleri dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, sorosçuları monte etmek, gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu" operasyonudur. Gaflet değil, delalettir." dedi.



        YILLAR ÖNCE CHP'NİN ELE GEÇİRİLDİĞİNİ KALEME ALMIŞTI
        Yılmaz Özdil, 5 Kasım 2015 tarihinde Sözcü gazetesindeki "Guguk Kuşu" başlıklı yazısında CHP'nin ele geçirildiğine yönelik bir yazı kaleme almıştı. Özdil yazısında şunları kaydetmişti:

        GUGUK KUŞU TEHLİKESİ
        "Guguk kuşu.

        En tehlikeli…

        En sinsi kuş türüdür.

        Gözüne kestirdiği yuvanın etrafında dolanır, saksağan yuvası, ispinoz yuvası, ötleğen yuvası fark etmez, yabancı türlerin yumurtlamasını, kuluçkaya yatmasını bekler, uygun zamanı kollar, hedef aldığı yuva boş bırakıldığında, anında gelir, kaşla göz arasında bir yumurtayı yuvadan atar, kendi yumurtasını onun yerine yerleştirir, pırrr, gider.

        Yuvanın sahibi geri döner, kendi yumurtalarından birinin dışarı atıldığını, onun yerine kendisinden olmayan yumurtanın monte edildiğini fark etmez, kuluçkaya yatmaya devam eder.

        Guguk yavrusu, kendisini oraya monte eden annesi kadar tehlikeli, annesi kadar sinsidir. Hangi yuvaya bırakılırsa bırakılsın, kabuğunu öbür yumurtalardan en az bir gün önce kırar, bir gün önce doğar.

        VEHAMETİN FARKINDA OLMAYAN ZAVALLI ANA...

        Ve, doğar doğmaz…

        Uygun zamanı kollar, yuva boş bırakıldığında, ittirir kaktırır, öbür yumurtaları yuvadan dışarı atar.

        Böylece… Yuvanın gerçek evlatları imha edilir, guguk yavrusu kendisine ait olmayan yuvanın tek mirasçısı olur.

        Kandırdığı, yuvasına yerleştiği ana'nın şefkatini, fedakarlığını, besleme, koruma kollama, büyütme içgüdüsünü sömürmeye başlar.

        Vahametin farkında olmayan zavallı ana besler, besler, besler… Guguk yavrusu, kendisini besleyen ana'dan daha iri hale gelir.

        Artık işi bitmiştir.

        Yuvaya ihtiyacı kalmamıştır.

        Ne yapar biliyor musunuz?

        Yuvayı dağıtır.

        Öyle gider.

        Yeni CHP…

        Guguk kuşudur.

        Atatürkçüleri, yurtseverleri, ulusalcıları yuvadan dışarı atıp, ikinci cumhuriyetçileri, siyasal İslamcıları, Kürt milliyetçilerini, liboşları, cemaatçileri, soykırımcıları, tescilli ajanları, sorosçuları monte etmek… Gözümüzün içine baka baka "guguk kuşu operasyonu"dur.

        Gaflet değildir. Dalalettir.

        Alt kadrolardaki insanlar Mustafa Kemal Türkiyesi ve devrimlerini korumak için çırpınırken, Yeni CHP'nin tepesine paraşütle indirilenlerin amacı, partiyi partisizleştirmektir. Kimliksizleştirmektir.

        "Ne yaparsak yapalım kazanamıyoruz" duygusunu, "yenilgiyi kanıksama" duygusunu, Atatürkçü seçmenin zihninde kökleştirmektir.

        Üstelik tüm bunları… CHP'yi yuvası olarak bilenlerin, adeta ana şefkatiyle sahip çıkanların, sevgisini, fedakarlığını, sömürerek yapmaktır.

        Üç milyon altı yüz yetmiş beş bin dokuz yüz kırk ikinci defa,belki bu defa anlaşılır umuduyla, tekrar yazıyorum… CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir.

        "Sen kim oluyorsun da, bize bunları söylüyorsun" diyenler olabilir… İzah edeyim.

        Gençliğe Hitabe'den aldığım yetkiyle söylüyorum.

        Tıpış tıpış değil…

        Defolup gideceksiniz kardeşim!"

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesine tepki yağıyor! CHP yandaşı Yılmaz Özdil: Guguk kuşu operasyonu
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