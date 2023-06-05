2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.
KILIÇDAROĞLU KOLTUĞA YAPIŞTI
12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken seçim sonrası kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
FATURA MYK'YA KESİLDİ
Koltuğa kimseye bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da yeni oluşum için kolları sıvarken faturayı MYK üyelerine kesti. CHP lideri Kılıçdaroğlu hariç tüm MYK üyeleri görevlerinden ayrıldı.;
YENİ İSİMLER BÜYÜK TARTIŞMAYA NEDEN OLDU
Yaşanan gelişemelerin ardından yeni MYK'sı açıklanan CHP'de listeye konulan isimler büyük tartışma yarattı. Söz konusu yeni üyelerle kendi koltuğunu sağlama alan Kemal Kılıçdaroğlu parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlamış oldu.
KURULTAY VE YEREL SEÇİM ÖNCESİ KONUMUNU SAĞLAMA ALIYOR
Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesini değerlendiren CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "MYK listesindeki kritik nokta: Kılıçdaroğlu, parti örgütlerini kendisine bağladı. Böylece olağan kurultay ve yerel seçim öncesi konumunu sağlama alıyor." dedi.
İşte Kılıçdaroğlu'nun MYK listesinde yer alan isimler:
1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ
2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER
3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR
4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER
5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER
6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ
9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI
10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ
11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER
12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI
13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME
14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU
15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ