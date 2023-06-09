Kılıçdaroğlu kırsaldakileri 'cahil' ilan etti! Yok böyle akıl tutulması: "Köylüler Sözcü TV değil TRT izliyor o yüzden kaybettik"

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.



Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.