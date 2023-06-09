Kılıçdaroğlu kırsaldakileri 'cahil' ilan etti! Yok böyle akıl tutulması: "Köylüler Sözcü TV değil TRT izliyor o yüzden kaybettik"

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce sığındığı 'helalleşme' jargonu alınan ağır mağlubiyetten sonra yerini kutuplaşmaya bıraktı.
Bunun son örneği seçimlerden 12 gün sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu'nun yandaş SÖZCÜ TV'de yaptığı açıklamalarda bir kez daha tescillendi.
KÖYLÜLÜLERİ KÜÇÜMSEDİ: "KENTLİ DEDİĞİMİZ KİTLE YÜZDE 51 ORANINDA KILIÇDAROĞLU DEMİŞ"
28 Mayıs'tan mağlup çıkan Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' şeklinde konuştu.
Hezimeti gölgeleyip, yapıştığı CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki yerini sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üretti, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.
"AYDA 500 LİRA PARA ALIYORLAR HARCAYACAKLARI YER YOK"
Programda yandaş gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" şeklinde söylemleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba. Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok" cevabını verdi.
AKIL TUTULMASI: "KÖYLÜLER TRT İZLİYOR O YÜZDEN KAYBETTİK"
28 Mayıs'ta neden kaybettiğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, suçu köylülere atmakla yetinmedi mağlubiyetten TRT'yi de sorumlu tuttu.
Bay Bay Kemal kırsalda Sözcü TV ve diğer kanalların izlenmediğini iddia edip aldığı yenilgili perdelemek isterken "Buradakilerin büyük bir kısmı sadece TRT izliyor. TRT'nin ne olduğunu da heralde siz benden daha iyi bilirsiniz. Sözcü TV ve diğer kanallar oralarda izlenmiyor, sadece TRT izleniyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıştırıcı bir dille tüm tepkileri üzerine toplayan Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı akıl tutulması böylelikle gözler önüne serildi.