CHP’den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ne tepki: Nezaketsizlik

CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA TEPKİ

CHP'den kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki geldi.

CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.

Erol şunları yazdı;

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"