CHP’den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ne tepki: Nezaketsizlik

8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girdi.
Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP listelerine adını yazdıran DEVA'dan 15, Gelecek'ten ve Saadet'ten ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.
CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP ÇALIŞMASINA BAŞLADILAR
CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı.
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek vermek yerine kendi adaylarını gösterdi.
Saadet ile Gelecek Serap Yazıcı Özbudun'u Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.
TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMALARI BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK
CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.
CUMHUR'UN ADAYI KAZANDI
Yapılan oylamanın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı oldu.