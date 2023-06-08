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    • 08.06.2023 11:39
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    CHP'den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki: Nezaketsizlik

    8'li koalisyonun küçük ortakları DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin oy katkısı vermeden CHP'den vekil koparmasının yankıları sürerken bomba gelişmeler yaşandı. CHP listerlerinden Meclis'e girdikten sonra istifa eden küçük ortaklar Meclis Başkanlığı seçimlerinde de kendi adaylarını çıkardı. Bu duruma CHP'den tepki geldi. CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.

    takvim.com.tr
    CHP’den DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’ne tepki: Nezaketsizlik

    8'li koalisyonun küçük ortakları Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi CHP listelerinden seçime girdi.

    Seçimde Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'dan fark yerken Cumhur İttifakı da Meclis'te çoğunluğu sağladı. CHP listelerine adını yazdıran DEVA'dan 15, Gelecek'ten ve Saadet'ten ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.

    CHP'DEN İSTİFA EDİP GRUP ÇALIŞMASINA BAŞLADILAR
    CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı.

    TBMM SEÇİMLERİNDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARDILAR
    Küçük ortaklar TBMM Başkanlığı seçimlerinde ise CHP'ye destek vermedi. AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

    DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek vermek yerine kendi adaylarını gösterdi.

    Saadet ile Gelecek Serap Yazıcı Özbudun'u Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

    TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMALARI BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK
    CHP Elazığ Milletvevkili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.

    CUMHUR'UN ADAYI KAZANDI
    Yapılan oylamanın ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı oldu.

        CHP'DEN KÜÇÜK ORTAKLARA TEPKİ
        CHP'den kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne tepki geldi.

        CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol "Nezaketsizlik" diyerek olaya tepki gösterirken "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir." kendi partisine de göndermede bulundu.

        Erol şunları yazdı;

        "Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

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