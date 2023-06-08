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    • 08.06.2023 11:37
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    Son dakika: Fondaş Cumhuriyet gazetesinden yeni skandal! MSB'ye hac kontenjanı rahatsız etti 'Hacı paşa dönemi' başlığını attı!

    CHP’nin fonladığı Çamuriyet, 28 Mayıs’taki hezimeti görmezden gelip, algı operasyonu içeriklerine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan Hac kontenjanından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.

    MSB’ye hac kontenjanı Çamuriyet’i rahatsız etti

    Fonlandıkları partilerde seçim sonrası çıkan krizleri görmezden gelip, istifa etmemekte direten Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkan gazeteler, alışageldikleri 'laiklik elden gidiyor' temalı içerikler üretmeye devam ediyor.

    90'lı yıllarda namaz kılan öğrencileri çarşaf çarşaf manşetlere taşıyan, yaşadıkları ülkenin yüzde 99'unun Müslümanlardan oluştuğunu akıllarına bile getirmeyen medya kuruluşları son dönemde Milli Savunma Bakanlığı'nı (MSB) hedef alıyor.

    Cumhuriyet gazetesi bu kez TSK komutanlarını manşete taşıdı.

    MSB'YE HAC KONTENJANI RAHATSIZ ETTİ

    Milli Savunma Bakanlığı'na Diyanet tarafından ayrılan Hac kontenjanından rahatsız olan gazete, 'Hacı paşa dönemi' başlığı attı.

    Haberde MSB tarafından, 28 Mayıs'ta komutanlara kontenjan hakkında bilgi verildiği belirtiliyor.

        Bu kapsamda bakanlığın kontenjandan yararlanmak isteyenlerin isim yazdırmasını istediği belirtilen haberde emekli komutanların bu uygulamaya karşı çıktığı bilgisine yer veriliyor.
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        Haberler Güncel Son dakika: Fondaş Cumhuriyet gazetesinden yeni skandal! MSB'ye hac kontenjanı rahatsız etti 'Hacı paşa dönemi' başlığını attı!
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