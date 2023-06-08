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    • 08.06.2023 12:06
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    • 08.06.2023 12:06
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    MSB duyurdu: Sınır hattında 1 FETÖ'cü 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Mehmetçik teröristleri enseledi

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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    Çekilmeyi bilmek lazım dedim
    Haberler Güncel MSB duyurdu: Sınır hattında 1 FETÖ'cü 2 PKK'lı terörist yakalandı
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