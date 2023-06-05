AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş, yapılan 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın 321 oyuyla TBMM'nin yeni Başkanı seçildi.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devlet adamı vasfıyla Meclis açıldığından beri oturumları yöneten Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Oylama sonrası Meclis'e seslenen Kurtulmuş şunları söyledi:
Bugün gerçekleştirdiğimiz TBMM Başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli meclisin başlangıcını yapıyoruz. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimizin varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Türkiye bu yüzyılda büyük kazanımlar elde etti. TBMM'nin kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. Bu savaşın öncüleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz.
"TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"
TBMM'nin 1. meclisinden bize kalan iki değer vardır. Birincisi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an önce kurtarmak, muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız sürece hep beraber omuz ve destek vereceğiz. Bu sadece Seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. TBMM'yi bir kavga mekanı olmaktan kurtarmak bizim görevimizdir. Her alanda partimizin görüşlerini dile getireceğiz ama asla elimizi yumruk şeklinde tutmayacağız ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız. Yeminleri yaparak göreve başlayan bakanlara başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz seçimlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir kere daha onay verdiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak tescil etmiştir.
İLK 2 TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKLİYDİ
Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.
Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.
Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.
NUMAN KURTULMUŞ İLK TURDA 317 OY ALDI
İlk turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.
Meclis başkanı seçiminin ilk turunda yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten Bahçeli, ikinci tur oylamasının başladığını duyurdu.