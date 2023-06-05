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    TBMM'nin yeni Başkanı Numan Kurtulmuş

    Son dakika... AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerince TBMM Başkanı adayı gösterildi. Kurtulmuş, yapılan 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın 321 oyuyla TBMM'nin yeni Başkanı seçildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TBMM’nin yeni Başkanı Numan Kurtulmuş

    AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş, yapılan 3. tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın 321 oyuyla TBMM'nin yeni Başkanı seçildi.

    Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Devlet adamı vasfıyla Meclis açıldığından beri oturumları yöneten Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Oylama sonrası Meclis'e seslenen Kurtulmuş şunları söyledi:

    Bugün gerçekleştirdiğimiz TBMM Başkanlık seçimi dolayısıyla şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkür ediyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. Fevkalade önemli meclisin başlangıcını yapıyoruz. 2023 sadece bir tarih olmanın ötesinde aziz milletimizin varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu. Türkiye bu yüzyılda büyük kazanımlar elde etti. TBMM'nin kabul ettiği iki temel özelliğinin altını çizmek isterim. TBMM devlet kuran bir meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş bu aziz millet inançlar ve değerleriyle ayağa kalmış ve Kurtuluş Mücadelesini kazanmıştır. Bu savaşın öncüleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle yad ediyoruz.

    "TÜRKİYE YÜZYILINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"
    TBMM'nin 1. meclisinden bize kalan iki değer vardır. Birincisi tam bağımsız Türkiye hedefine kitlenerek ileriye doğru yürümektir. İkincisi ise ülkemizi o savaşların yıkıntılarından bir an önce kurtarmak, muassır medeniyetlerin üzerine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız sürece hep beraber omuz ve destek vereceğiz. Bu sadece Seçim sırasında söylenmiş bir slogan değildir. TBMM'yi bir kavga mekanı olmaktan kurtarmak bizim görevimizdir. Her alanda partimizin görüşlerini dile getireceğiz ama asla elimizi yumruk şeklinde tutmayacağız ve Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız. Yeminleri yaparak göreve başlayan bakanlara başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizmek isterim. Milletimiz seçimlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne bir kere daha onay verdiğini ortaya koymuştur. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da Türkiye Yüzyılı'nın lideri olarak tescil etmiştir.

    İLK 2 TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 MİLLETVEKİLİNİN OYU GEREKLİYDİ
    Gizli oyla yapılacak seçimin birinci ve ikinci turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turunda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

    Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek.

    Öte yandan, kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, TBMM Genel Kurulu bugün meclis başkanı seçimi tamamlanana kadar çalışacak, yarın toplanmayacak.

    NUMAN KURTULMUŞ İLK TURDA 317 OY ALDI
    İlk turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 6 oy geçersiz sayıldı.

    Meclis başkanı seçiminin ilk turunda yeterli çoğunluk sağlanamadığını belirten Bahçeli, ikinci tur oylamasının başladığını duyurdu.

        İKİNCİ TURDA DA YETERLİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI
        İkinci turda; AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 41, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 15, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 21, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. Boş oy kullanılmadı. 3 oy geçersiz sayıldı.

        Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Yeneroğlu adaylıktan çekildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy arandı.


        AK PARTİ'NİN ADAYI NUMAN KURTULMUŞ
        TBMM Genel Kurulunda yapılacak seçim öncesinde AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla Meclis Başkanı adayı gösterildi.

        AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ I VİDEO İZLE

        NUMAN KURTULMUŞ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI
        Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş adaylık başvrusunu yaptı.

        Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

        Başvurunun ardından beraberindeki MHP Grup Başkanvekili Akçay ve AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta ile gazetecilere açıklama yapan Güler, Meclis Başkanlığı adaylığı sürecinin 3 Haziran'da başladığını hatırlatarak yarın saat 24.00'e kadar adaylık başvurularının süreceğini söyledi. AK Parti ve MHP milletvekilleri olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğü kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini bildiren Güler, "Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş'a, 28. Yasama Dönemi içerisinde kaliteli bir yasama döneminin sağlanması konusunda inancımız tam." dedi.

            TBMM'de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

            "NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY OLARAK GÖSTERMİŞ BULUNUYORUZ"
            MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP Grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da TBMM Başkanlığına vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

            "Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem'de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız." dedi.

            SEÇİM YAPILIYOR
            Meclis Genel Kurulunda, TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, saat 14.00'te toplandı. TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

            İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

            CHP'NİN ADAYI TEKİN BİNGÖL
            Ana muhalefet partisi CHP, TBMM Başkanlığı'na Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü aday gösterdi.

            İYİ PARTİ'NİN ADAYI CİHAN PAÇACI
            İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

                SAADET VE GELECEK PARTİSİ'NİN ADAYI SERAP YAZICI ÖZBUDUN
                Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, TBMM Başkanlığı'na Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u aday gösterdi.

                BAKANLAR YEMİN ETTİ
                Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 17 bakan yemin ederek resmi olarak görevlerine başladı.

                NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?
                Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür. Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti. ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

                    25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.
                    İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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