14 ve 28 Mayıs'ta yaşanan hezimet 8'li koalisyonu dağıttı! İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz açıkladı: "İttifak bitti"

İYİ PARTİ MASADAN KALKIYOR

Tüm bu gelişmeler üzerine İYİ Parti acaba masayı dağıtacak mı? Sorusu merak edilirken İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. SZC TV'de konuşan Saymaz, "Muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. İyi Parti Meclis'te 'bu bir seçim ittifakıydı, seçim bitti ittifak bitti' diyecek" kulisini paylaştı.

Saymaz, şunları kaydetti:

"Gün sonunda bu sistemi eğer her şey rutininde devam ederse ancak bir 5 yıl sonra tartışabiliriz. O zaman da açılmaya gerek kalır mı emin değilim. Muhalefet bu cephede kaybetti. Bu arada muhalefet Meclis'te tek parça hareket edemeyebilir. Meclis'te dün iyi parti kendi divanını topladı 4,5 saat boyunca nerede hata yaptık tartışması yapıldı. Adaydan tutalım da masadan kalkıp geri dönmeye varıncaya kadar birçok başlık tartışıldı. Tabii ki burada altılı masanın oluşumuna ve ittifaka dair eleştiriler geldi. Bu nedenle Meclis'te İyi Parti bu bir seçim ittifakıydı seçim bitti ittifak bitti diyecek muhtemelen. Yerel seçim için başka bir mekanizma devreye girer ama bugün itibariyle seçim bitti ittifak bitti diyecek. Deva Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'yle asıl ittifakı onlarla sonlandırıyor. CHP ile ilişkisini sürdürür ama bunu ittifak ilişkisi içerisinde değil eskiden beri hukuku olan iki parti olarak sürdürürler. "