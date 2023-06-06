Seçim sonrası isyan ateşini yakan Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler: Basiretsiz ve korkak!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi bir hezimete uğramasıyla gelen toplu istifa süreci sonrası partiyi kurultaya taşıyacak olan yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) belli oldu.
TEK ADAM KILIÇDAROĞLU
13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı tek bir başarısı olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur sonuçlarının ardından yükselen istifa seslerine inat yola devam mesajı vermişti. Tepkilerin odak noktası olan Kılıçdaroğlu parti örgütü ve örgüt yönetimlerini de kendine bağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi üzerine Oğuz Kaan Salıcı'nın MYK'da kadro dışı kaldığı iddia edildi.
KAFTANCIOĞLU VE İMAMOĞLU KARŞI KARŞIYA
Parti örgütü ve örgüt yönetimlerini Salıcı'dan devralan Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası böyle bir karar aldığı öğrenildi. İmamoğlu'nun, Oğuz Kaan Salıcı ve Kaftancıoğlu'nun parti içindeki faaliyetlerinden rahatsız olduğu biliniyordu. İmamoğlu'ndan hazzetmeyen Kaftancıoğlu'nun da kendisine karşı duruşu uzun süredir kulislerde konuşuluyordu.
CHP'DE 10 ARALIK HAREKETİ
Salıcı ve Kaftancıoğlu, partide güçlü bir konumda bulunan 10 Aralık Hareketi içinde yer alıyor. İmamoğlu ve destekçilerinin ise bu oluşumla mücadele içinde olması, partide sık sık yeni krizler doğuruyor. Parti örgütü ve örgüt yönetimleri Salıcı'nın denetimindeyken kurultaya gidilmesine karşı çıkan İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile son görüşmesinde bu talebini kabul ettirdiği öne sürülüyor.