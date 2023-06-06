Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişi yakalandı

"Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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