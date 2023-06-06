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    • 06.06.2023 13:08
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    Yunanistan sınırında 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişi yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarının, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ'cü 29 kişiyi yakaladığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MSB duyurdu: 29 kaçak yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ'cü 29 kişinin yakalandığını açıkladı. O paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve bir diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi." açıklamasında bulundu.

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