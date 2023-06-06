Kemal Kılıçdaroğlu'nu Sözcü TV'de yerden yere vuran Ersan Şen: Siyasi mevta! 2 haftada 3 seçim kaybettin acı bu millete

"ACI BU MİLLETE YA, NİYE İNATLAŞIYORSUN"

Ersan Şen'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Sayın Kılıçdaroğlu ölü alandan canlı sonuç almaya çalışıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun işi bitmiştir. Siyasi mevtadır an itibarıyla, hiçbir karşılığı yok. Eğer kaybetmek istiyorlarsa bundan sonra da bu CHP kötü olduğu için değil, CHP'ye gönül verenler kötü olduğu için değil. Sayın Kılıçdaroğlu orada kaldıkça muhalefet adayına oy atacak seçmeni bulamazsın. Bu ısrar devam ederse CHP'ye gönül verenlere partiyi ele geçirip zihniyet değişimine gidemiyorlarsa yapmaları gereken en önemli önerim başka bir parti kurmaları. Belki bu çok sancılı olacak ama MYK değişimine bakıyorsunuz asla bir değişim yok. MYK'yı değiştirsen ne olur. Altılı masayı sen kurdun, adayı sen belirledin. MYK'yı istediğin zaman değiştiriyorsun. Buradan bir demokrasi bekleyemezsin, çıkmaz. Türkiye'nin en önemli sorunu gelen gitmiyor. CHP'de değişen bir şey yok, bu ülkede 2 haftada 3 seçim kaybettin. Yapma ya acı bu millete ya. Böyle bir şeyin karşılığı yok ya. Niye inatlaşıyorsun yani?