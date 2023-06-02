Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Öte yandan 28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Parti içinde Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp istifaya davet eden isimler olurken Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.
CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
"CHP KAPATILSIN MÜZE YAPILSIN"
Bugün de seçim döneminde yaptığı CHP propagandasıyla ön plana çıkan Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi.
"Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil." ifadelerini kullandı.
Altaylı köşe yazısının devamında, "Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz." sözleriyle muhalefete yüklendi.