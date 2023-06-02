



"Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil." ifadelerini kullandı.

Altaylı köşe yazısının devamında, "Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz." sözleriyle muhalefete yüklendi.