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    • 02.06.2023 21:19
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    Kronik tetikçi Fatih Altaylı çark etti: Seçim gecesi "Kılıçdaroğlu önde" yalanından 28 Mayıs sonrası "CHP kapatılsın müze yapılsın"a...

    Seçim gecesi oylar sayılırken "Kılıçdaroğlu önde" provokasyonu yaparak muhalefet seçmenini kandıran kronik tetikçi Fatih Altaylı 28 Mayıs'taki hezimet sonrası çark etti. Altaylı, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi topa tutarak, "Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP’nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk’ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP’yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk’ün CHP’si falan değil" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kronik tetikçi çark etti: CHP kapatılsın

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Öte yandan 28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'de sular durulmuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Parti içinde Kılıçdaroğlu'na bayrak açıp istifaya davet eden isimler olurken Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi ise büyük tepki uyandırdı.


    CHP yandaşları "MYK'yı kurban ederek kurtulamazsın" ifadeleriyle tepkisini dile getirirken Fatih Portakal "Faturayı MYK'ya kesiyorsunuz. Sizin o koltuğu terk etmeniz gerekiyor. Ben arkanızdan artık gitmem" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

    "CHP KAPATILSIN MÜZE YAPILSIN"
    Bugün de seçim döneminde yaptığı CHP propagandasıyla ön plana çıkan Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bozguna uğraması sonrasında 'CHP'nin kapatılmasını' istedi.



    "Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu." diyen Altaylı, "'Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil." ifadelerini kullandı.

    Altaylı köşe yazısının devamında, "Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz." sözleriyle muhalefete yüklendi.



        14 MAYIS GECESİ "KILIÇDAROĞLU" ÖNDE MANİPÜLASYONU: MUHALEFET SEÇMENİNİ KANDIRDI
        Öte yandan kronik tetikçi Fatih Altaylı, 14 Mayıs gecesi oy sayım işlemlerinde kamuoyunu asılsız bilgilerle manipüle etmiş, "Büyük bir ihtimalle Kılıçdaroğlu seçimi önde bitirecek. Net olmayan %50'yi aşıp aşamayacağı" diyerek muhalefet seçmenini kandırmıştı.



        HABERTÜRK'TEN AYRILDI
        Kandırdığı seçmenlerden özür bile dilemeye tenezzül etmeyen kronik tetikçi takip eden süreçte "Türkiye yeni bir dönemece girerken, dost dediğim birine (Turgay Ciner) daha fazla dert olmamam gerek herhalde. Benim özgürlüğüm, onun yükü olmamalı" sözleriyle Habertürk'ten ayrılmıştı.
        MEDYANIN YÜZ KARASI
        Yaşanan bu gelişmenin ardından kronik tetikçi Fatih Altaylı'nın Habertürk ekibiyle birlikte ortaya attığı yalan ve manipülasyonları sizler için derledik.

        ASRIN FELAKETİ ÜZERİNDEN YALAN VE İFTİRA
        Bu birlik ve dayanışma ruhuna ilk günden itibaren manipülasyon ve çarpıtma için hazırlanmış haberlerle köstek olmaya çalışan Habertürk ekibi ve yazarı Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı. Habertürk internet sitesi TÜİK'in istatistiklerini 8 Şubat'ta okuyucularına servis etti.

        Günler sonra Başkan Erdoğan'ın yıkılan binaların büyük bir bölümünün 1999 yılından önce yapıldığını açıklamasının ardından Fatih Altaylı köşesinde aynı yalanı devam ettirdi.

        DEVLETİN AÇIKLADIĞI İSTATİSTİĞİ İDDİA ÇARPITTI MANİPÜLASYON YAPTI
        Devletin yaptığı TOKİ binaları yıkılmamasına rağmen hükümeti hedef alan Altaylı, "Yıkılanların yüzde 99'unun 1999 öncesi yapıldığı iddia edilerek sorumluluk genelde olduğu gibi geçmişe yüklenmeye çalışılıyor." dedi.



            Altaylı, 15 Şubat'ta yazdığı yazısını desteklemek adına sosyal medya hesabından Habertürk gazetesinin 8 Şubat'ta yalanlarına hizmet etmesi için yaptırdığı haberi paylaştı.

            TABLONUN ADI DEĞİŞTİRİLDİ
            Sonrasında gelen tepkiler üzerine Habertürk, dolaşıma soktuğu tabloyu "Depremin vurduğu illerde ikamet edilen binanın inşa yılına göre hanehalkı oranı" başlığıyla değiştirmek zorunda kaldı.

            Altaylı'nın manipülasyonu sonrası Habertürk'ten yapılan açıklamada, "10 ilin vahim bina tablosu" başlıklı haberimizde binaların yaşı ya da inşa yılı değil bu illerdeki hane halkının oturduğu konutların ortalama inşa yılları derlenmiştir. Ancak verilerin çarpıtıldığı görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

                YARDIM PROGRAMI ÜZERİNDE İFTİRA
                8 Şubat 2023'te benzer bir manipülasyona imza atan Fatih Altaylı, ''Bu akşam yerli yabancı sporcular, iş adamları bilimadamları ile depremzedeler için bir yardım yayını yapacaktık. Amacımız birkaç bin tane Konteyner evler almaktı. Son dakikada RTÜK'ten bir talimat geldi ''Yapmayın'' dediler." diyerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nu hedef almıştı.

                YARDIM KAMPANYASINI KARALADI: "DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN"
                Deprem bölgesinde yapılan yardımları diline dolayan Altaylı, "Yani tam bir dostlar alışverişte görsün durumu. Bir cepten diğer cebe. Ve tabii yasallığı tartışmalı." diyerek başta manipülasyon yaptığı yardım kampanyasını karalamaya girişmişti.

                REZİL PAYLAŞIM! DİYANET'İ HEDEF ALDI
                Depremin ilk anından itibaren provokasyon içerikli yazılar ve paylaşımlar yapan Altaylı Twitter üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan hakaret dolu bir paylaşım yaptı. 28 Şubat döneminin kalemşörlerinden olan Altaylı, "Yahu siz gerçekten sapıksınız anladık da diyanet gibi bir kurumda ne işiniz var. Sapıklar. Gidin porno sektörüne girin. Atatürk ün millete doğru düzgün din bilgisi verilsin diye kurduğu kurumu sapık muhayyileniz ile kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

                DİYANET HAREKET GEÇTİ
                Altaylı'nın bu skandal paylaşımı toplumun her kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken Diyanet İşleri Başkanlığı da harekete geçti.



                Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kuruluna yöneltilen, "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verilen cevaba kasten suizanda bulunarak, sosyal medya hesabından Başkanlık ve personeline yönelik çok ağır hakaretlerde bulunduğu iddiası ile Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

                "AŞAĞILAYICI İFADELERLE HAKARET ETTİ"
                Başkanlık I. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Şüphelinin twitter sayfası üzerinden aşağılayıcı ifadelerle Başkanlığımız ve çalışanlarına karşı hakaret ederek vatandaşlarımızı ve depremzedelerimizi Başkanlığımıza karşı kışkırtmaya çalışması üzerine Başkanlığımızca suç duyurusunda bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur." denildi.



                "SUÇ TEŞKİL EDİYOR"
                Dilekçede, Altaylı'nın, ülkemizin ve vatandaşlarının çok zor dönemlerden geçtiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığına ve devlet kuruluşlarına karşı algı ve dezenformasyon yoluyla, Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan bir soruya kurulun, dini bir konuya verdiği ilmi bir cevabı alıntılayarak Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı, hakaretamiz söylemlerle saldırmasının Türk Ceza Kanunu anlamında suç teşkil ettiği ifade edildi.

                    Fatih Altaylı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığına ve personeline karşı aşağılayıcı ve hakaret içerikli ifadeleriyle halkı tahrik edici, nefrete ve ayrımcılığa sürükleyecek şekildeki şikayete konu olan paylaşımda bulunmasının toplum nezdinde ve sosyal medyada büyük tepkiye yol açtığı ve halk arasında infiale sebep olduğu kaydedilen suç duyuru dilekçesinde, Altaylı hakkında, soruşturma ve kovuşturma başlatılarak, cezalandırılması talep edildi.

                    FATİH ALTAYLI'DAN BİR SKANDAL DAHA
                    Fatih Altaylı Diyanet'in suç duyurusunun ardından rezilliğini ileri boyuta taşıdı! Sosyal medya hesabı üzerinden Kasımpaşa spor kulübünün fotoğrafını paylaşan Altaylı, "Diyanet İşleri Başkanlığı gibi Atatürk yadigarı bir kurumu kirletenler beni mahkemeye vermiş. Kendilerine yanıtımdır." notunu düştü.

                    Fatih Altaylı mesajını gizli vermeye çalışsa da imza attığı ahlaksızlık net bir şekilde anlaşılıyor! Altaylı bu paylaşım ile argoda 'Kasımpaşa' ifadesinin geçtiği 'Aslında umurumda bile değil önemsemiyorum' anlamına gelen cümleye gönderme yapmıştı.

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                    Haberler Güncel Kronik tetikçi Fatih Altaylı çark etti: Seçim gecesi "Kılıçdaroğlu önde" yalanından 28 Mayıs sonrası "CHP kapatılsın müze yapılsın"a...
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