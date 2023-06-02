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    • 02.06.2023 19:45
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    Gençlerden LGBT dayatmasına tepki: Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar!

    TGB ve TÜGVA, Avrupa Birliği'nden fonlanan LGBT derneği ÜniKuir'in üniversite yerleşkesinde yapılacak etkinliğinin iptal edilmesini istedi. Gençlerden Özer Çelik, "Bu piknik ile LGBT dayatmasını Ege Üniversitesi içinde normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. LGBT ideolojisi, ABD ve Batı dünyası tarafından tüm dünyaya özellikle de ülkemize çeşitli araçlarla dayatılmaktadır." dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Gençlerden LGBT dayatmasına tepki: Başaramayacaklar

    Avrupa Birliği fonları ile desteklenen ÜniKuir Derneği, devlet üniversitelerinde cinsiyetsizleştirme faaliyeti yürütüyor. Üniversitelerde çeşitli topluluklar aracılığıyla etkinlikler düzenleyen ÜniKuir, Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Aydınlık'ta yer alan habere göre; Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Büyük Aile Platformu, cinsiyetsizleştirme akımını yayan ÜniKuir'e tepki gösterdi.

    Erkek ve kadın dışındaki cinsiyetler dört bir yandan dayatılıyor. Henüz ilkokula bile başlamamış Caillou bile artık masum değil. Dijital mecralarda eşcinsellik normalleştiriliyor. Ergenlik döneminin doğal süreci olan kimlik arayışı, Batı'nın pompaladığı bu fırtınada cinsiyetsizleşmeye evriliyor.

    Emperyalizm, bu kez kadın ve erkek dışı cinsiyetler üreterek gençliği milli kimliğinden kopartmayı hedefliyor. Ekranlardan, kitap sayfalarından başlayan dayatma üniversitelerde ete kemiğe büründü. AB destekli ÜniKuir, bugün Ege Üniversitesinde buluşma çağrısı yaptı. Çeşitli etkinliklerle gençlik içerisinde cinsiyetsizleştirme akımını yayan gruplara Türkiye Gençlik Birliği tepki gösterdi. TGB'liler, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nden bu grupların faaliyetlerine izin verilmemesini istedi.

        "LGBT DAYATMASINI NORMALLEŞTİRMEK VE MEŞRULAŞTIRMAK İSTİYORLAR"
        Ege Üniversitesinde piknik adı altında yapılması planlanan buluşmaya karşı üniversitede basın açıklaması düzenlendi, üniversite yönetiminden etkinliğin iptal edilmesi istendi. Yurtdışından fonlanan Kaos GL Derneği de ÜniKuir'in yapmayı planladığı buluşmayı destekliyor. TGB adına açıklama yapan Ege Üniversitesi öğrencisi ve TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı Özer Çelik, "Bu piknik ile LGBT dayatmasını Ege Üniversitesi içinde normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. LGBT ideolojisi, ABD ve Batı dünyası tarafından tüm dünyaya özellikle de ülkemize çeşitli araçlarla dayatılmaktadır." dedi.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Gençlerden LGBT dayatmasına tepki: Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar!
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