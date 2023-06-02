Gençlerden LGBT dayatmasına tepki: Ülkemizi cinsel kimlik siyasetiyle bölmeye çalışıyor başaramayacaklar!

"LGBT DAYATMASINI NORMALLEŞTİRMEK VE MEŞRULAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Ege Üniversitesinde piknik adı altında yapılması planlanan buluşmaya karşı üniversitede basın açıklaması düzenlendi, üniversite yönetiminden etkinliğin iptal edilmesi istendi. Yurtdışından fonlanan Kaos GL Derneği de ÜniKuir'in yapmayı planladığı buluşmayı destekliyor. TGB adına açıklama yapan Ege Üniversitesi öğrencisi ve TGB İzmir İl Başkan Yardımcısı Özer Çelik, "Bu piknik ile LGBT dayatmasını Ege Üniversitesi içinde normalleştirmek ve meşrulaştırmak istiyorlar. LGBT ideolojisi, ABD ve Batı dünyası tarafından tüm dünyaya özellikle de ülkemize çeşitli araçlarla dayatılmaktadır." dedi.

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