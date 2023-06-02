Dün Bay Bay Kemal için oy dilenen Kandil sapığı Duran Kalkan bugün 3,5 atıyor! "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" dedi CHP'ye zılgıt çekti





8'Lİ KOALİSYONA 'SİZE DESTEK VERDİK' HATIRLATMASI

Kandil'in ve HDPKK'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği açık desteği yineleyen Duran Kalkan, Türkiye'nin güney doğusunda yer alan illeri 'Kürdistan' olarak tanımlayarak "Faşizme geçit vermeyen Kürdistan ve Kürtler oldu. Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesini engelleyen Kürtler oldu" dedi.



Öte yandan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan'ın yaşadığı korku sözlerine de yansıdı...



KANDİL'İ KORKU SARDI: "İKTİDARIN İLK HEDEFİ PKK OLACAK"

"Seçim sonrası iktidarın ilk hedefi PKK olacak" diyerek tedirginliğini dile getiren Kalkan, "Şimdiye kadar olduğu gibi, hatta onu aşan düzeyde önümüzdeki dönemin antifaşist mücadelesi, PKK'nın omuzuna binecek. Bu mücadelenin yükünü PKK ve Kürtler taşıyacak. Faşizm, ezmek için saldıracak fakat buna karşı direnişin de dayanağı, desteği olacak" şeklinde konuştu.



DAĞDAKİ ELEBAŞLARINDAN 'HAZIRLANIYORUZ' SÖZLERİ: "ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE" MESAJI VERDİ

Birtakım hazırlıklar içerisinde olduklarını dile getiren Duran Kalkan Türkiye'yi 'düşman' olarak tanımlayarak çok yönlü mücadele mesajı verdi.



Kalkan, "Mücadeleyi sadece askeri boyutla da sınırlandırmamalıyız, siyasi-askeri, esas olarak da ideolojik, tüm boyutlarda çok yönlü yürütebilmeliyiz. Bunun için de hazırlıklarımız olmalı" dedi.