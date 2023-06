Dün Bay Bay Kemal için oy dilenen Kandil sapığı Duran Kalkan bugün 3,5 atıyor! "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" dedi CHP'ye zılgıt çekti

CHP TABANINA 'HESAP SORUN' DİYE AKIL VERDİ: "SIRTINIZDAN ONLARCA VEKİL KAZANDILAR"

Bay Bay Kemal'in hesap uzmanlığı Kandil'in de dilindeydi... Elebaşı Kalkan, CHP tabanına 'hesap sorun' diyerek akıl vermeye çalıştı ve "AKP'den kopanlar AKP'ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP'ye sığındılar, CHP'nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP'nin tabanı bunun hesabını soracak" ifadelerini kullandı.



HDP VE TİP'E ZILGIT ÇEKTİ

"Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu" sözleriyle HDP ve TİP'e zılgıt çeken Duran Kalkan, "Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar" dedi.