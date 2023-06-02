Dün Bay Bay Kemal için oy dilenen Kandil sapığı Duran Kalkan bugün 3,5 atıyor! "İktidarın ilk hedefi PKK olacak" dedi CHP'ye zılgıt çekti

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Mağlubiyet sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapmaya başladı. Masanın küçük ortakları ise aldıkları vekil sandalyeleri sonrası CHP'den istifa etmenin peşine düştü.
Gelelim 8'li koalisyonun bölücü ortağı HDPKK'ya...
Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası aktif politikayı bıraktığını açıkladı. Bu kararırın etkileri sürerken bölücüler birbirini satmaya başladı. Selahattin Demirtaş HDP'yi yaylım ateşine tuttu, HDP de "Demirtaş'ın partinin üstünde bir konumu yok" diyerek resti çekti.
Kandil'in uzantısı olan partide kongre erkene çekildi, köklü değişim sinyalleri verildi. Böylelikle Türkiye'yi bölme planı yapanların kendi içlerinde bölünmesi gözler önüne serildi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kandil'deki terör inin seçim hezimeti sonrası zılgıta başladı.
ELEBAŞI KARASU'DAN SEÇİM HEZİMETİ SONRASI 'SOKAK' ÇAĞRISI
İlk olarak sahneye PKK elebaşlarından Mustafa Karasu çıktı. Düne kadar Kılıçdaroğlu'na oy dilenen Karasu bugün, Kılıçdaroğlu ve muhalefeti 'zayıf kaldınız' diye eleştirdi.
"Ama şunu göze almaları gerekiyordu; seçimle gitmez, o zaman mücadele edeceklerdi" sözleriyle de 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı
Karasu'dan sonra bir başka elebaşı Duran Kalkan topa girdi.
Daha önce 8'li koalisyona 'önleri açık' diye methiyeler düzen Kılıçdaroğlu adına da oy dilenciliğinde bulunan Kalkan, 28 Mayıs'taki hezimet sonrası hem 8'liyi hem de Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.