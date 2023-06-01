28 Mayıs sadece Bay Bay Kemal’i değil Kandil’i de sarstı! PKK'nın büyükbaşı Kılıçdaroğlu'nu suçladı





"İTTİFAK POLİTİKALARINDA HATA ÇOK OLDU"

"Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu. Daha çok sol-sosyalist, demokratik ittifakı öne çıkardılar, oraya kaydılar. Türkiye'deki demokratikleşmenin temeli sol, sosyalist olmak zorunda fakat bu güçleri birleştiremediler. Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar. Yeşil Sol Parti ile TİP'in aynı listede seçime girememesi büyük bir hataydı. Yine Sosyalist Güçbirliği İttifakı'nın Emek ve Özgürlük İttifakı'na çekilememesi durumu var. Sonuç olarak sol-demokratik ittifakı öne çıkardılar ama onları da birleştiremediler.