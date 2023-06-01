28 Mayıs sadece Bay Bay Kemal’i değil Kandil’i de sarstı! PKK'nın büyükbaşı Kılıçdaroğlu'nu suçladı

Daha önce "Kılıçdaroğlu tarihi fırsattır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Kandil'den seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu, HDP'yi ve yapılan ittifakları eleştiren açıklamalar geldi.
KİRLİ BİRLİKTELİK ORTAYA ÇIKMIŞTI
Hatırlanacağı üzere seçim sürecinde Kılıçdaroğlu, Türkiye için büyük tehlike arz eden kirli birlikteliğe imza atmıştı. 8'li koalisyon 'Halil İbrahim Sofrası' adı altında bölücülük sofrasını kurmuştu. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.
PKK ELEBAŞLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Nedim Seven'e kadar terör örgütü PKK'nın tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak "Yolunuz açık" mesajı vermişti.
MİLLİ İRADE GEÇİT VERMEDİ
Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kandil ve HDPKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.