Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.06.2023 03:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2023 04:09
    ABONE OL

    28 Mayıs sadece Bay Bay Kemal’i değil Kandil’i de sarstı! PKK'nın büyükbaşı Kılıçdaroğlu'nu suçladı

    HDPKK'nın ve Kandil'in desteğini arkasına alarak seçimlere giren Kemal Kılıçdaroğlu, milli iradenin engeline takıldı. Milli irade 28 Mayıs günü tecelli ederek tekrar istikrar dedi. Böylece Başkan Recep Tayyip Erdoğan 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. "Kılıçdaroğlu tarihi fırsattır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Kandil'den ise seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu, HDP'yi ve yapılan ittifakları eleştiren açıklamalar geldi.

    PKK zılgıta başladı

    Daha önce "Kılıçdaroğlu tarihi fırsattır" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren Kandil'den seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nu, HDP'yi ve yapılan ittifakları eleştiren açıklamalar geldi.



    KİRLİ BİRLİKTELİK ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Hatırlanacağı üzere seçim sürecinde Kılıçdaroğlu, Türkiye için büyük tehlike arz eden kirli birlikteliğe imza atmıştı. 8'li koalisyon 'Halil İbrahim Sofrası' adı altında bölücülük sofrasını kurmuştu. HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etmiş, takip eden süreçte "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıkmıştı.



    PKK ELEBAŞLARINDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    Terör elebaşları Duran Kalkan'dan Murat Karayılan'a Bese Hozat'tan Mustafa Karasu'ya Nedim Seven'e kadar terör örgütü PKK'nın tepesindeki kanlı katiller Kılıçdaroğlu'na destek çıkarak "Yolunuz açık" mesajı vermişti.



    MİLLİ İRADE GEÇİT VERMEDİ
    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kandil ve HDPKK'nın destek verdiği 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.



        KANDİL 'SUÇLU KEMAL KILIÇDAROĞLU' DEDİ
        Yaşanan bu sürecin ardından Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, Serxwebûn gazetesinin Mayıs sayısında yayınlanan röportajında, Millet İttifakı'nın yaptığı hatalar nedeniyle Cumhurbaşkanı seçiminin kaybedildiğini söyledi. Kalkan, HDP'nin veya Yeşil Sol Parti'nin aldığı oyun düşmesine ilişkin ise sanki hiçbir dahilleri yokmuş gibi, suçu ittifaklara attı ve ittifak politikalarında çok hata olduğunu savundu.

        PKK elebaşı Duran Kalkan şunları savunuyor:



        "KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN BAŞINDA KALDIKÇA TAYYİP ERDOĞAN İKTİDARDAN DÜŞÜRÜLEMEZ"
        "Bizim geçmişteki kanımız şuydu: Tayyip Erdoğan'dan önce Kemal Kılıçdaroğlu gitmeli. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında kaldıkça Tayyip Erdoğan iktidardan düşürülemez. Bunu defalarca dile getirdik, paylaştık. Peki bu niye böyle? Çünkü gerçekten de temel sorunlarda ayrı bir düşüncesi yoktur."



        "ADETA CHP'YE SIĞINDILAR, CHP'NİN SIRTINDAN ONLARCA MİLLETVEKİLLİĞİ KAZANDILAR"
        "AKP'ye, ittifakı oy kazandırdı. CHP ve AKP'den kopan partiler, geçmişte de AKP'ye karşı mücadele etmediler. Bir defa AKP'den kopanlar AKP'ye karşı açık, net, kesin bir mücadele yürütmediler. Adeta korku, ürküntü içerisinde küçük grup halinde kaldılar. Adeta CHP'ye sığındılar, CHP'nin sırtından onlarca milletvekilliği kazandılar. Elbette ki bu yönetimden CHP'nin tabanı bunun hesabını soracak."



            "İTTİFAK POLİTİKALARINDA HATA ÇOK OLDU"
            "Bu seçim açısından ittifak politikalarında hata çok oldu. Daha çok sol-sosyalist, demokratik ittifakı öne çıkardılar, oraya kaydılar. Türkiye'deki demokratikleşmenin temeli sol, sosyalist olmak zorunda fakat bu güçleri birleştiremediler. Emek ve Özgürlük İttifakı seçime bir listede giremedi. Bir partide girmeleri onlara oy kazandıracaktı. Hatta aritmetik hesabın ötesinde sinerji yaratarak her partinin gücünü aşan düzeyde oy elde edeceklerdi. Onu yaratamadılar. Yeşil Sol Parti ile TİP'in aynı listede seçime girememesi büyük bir hataydı. Yine Sosyalist Güçbirliği İttifakı'nın Emek ve Özgürlük İttifakı'na çekilememesi durumu var. Sonuç olarak sol-demokratik ittifakı öne çıkardılar ama onları da birleştiremediler.



            "ŞİMDİ 12 MİLLETVEKİLİNİN BUNDAN DOLAYI KAYBEDİLDİĞİNİ BELİRTİYORLAR"
            "İttifak politikalarını başta ele alıp değerlendirerek, tartışarak başarılı bir biçimde uygulayamadılar. Öyle olacağı seçimin başlangıcında belliydi. Tek listeyle girmeyince oylar bölünecekti, nitekim bölündü de. Şimdi 12 milletvekilinin bundan dolayı kaybedildiğini belirtiyorlar. Bu da tartışmaya yol açacak."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Türk Telekom
            Haberler Güncel 28 Mayıs sadece Bay Bay Kemal’i değil Kandil’i de sarstı! PKK'nın büyükbaşı Kılıçdaroğlu'nu suçladı
                loading
                SON DAKİKA