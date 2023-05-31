CHP'li Mustafa Sarıgül'den 8'li koalisyona 'Kılıçdaroğlu' eleştirisi: Yeterince çalışmadılar

2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de 'değişim' sesleri yükseldi.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Girdiği 12. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu ise koltuktan kalkmayacağının siyanilini "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle verdi.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN KOALİSYONA 'KEMAL KILIÇDAROĞLU' ELEŞTİRİSİ
Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık planları olduğu konuşulan ve seçime CHP listelerinden giren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
CHP'nin yayın organı Halk TV'ye çıkan Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun kaybetmediğini kendilerinin seçimi kazandıramadığını savunarak 8'li koalisyonun üyelerini eleştirdi.
Sarıgül, HDP'nin desteklediği Zafer Partisi'nin ikinci tur öncesi anlaştığı İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin oturduğu 6'lı masanın yeterince çalışmadığını savundu.
"Kardeşim 6'lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim." dedi.
Sarıgül şunları söyledi;
"Kardeşim 6'lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim. Kırşehir Nevşehir Yozgat orası burası… İttifakta bulunanlar neden gitmedi. Meral hanımdan başka tek başına dolaşan da göremedim.
KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI
Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. Yalnız bırakıldı. Yalnız bırakıldı... Şimdi tam olarak hazırlanacak. Bütün bunlara rağmen ilk turda Kılıçdaroğlu kazandı. Rakibi %50'yi geçemedi."
14 MAYIS'TAN ÖNCE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ
Başarının 3 şeyden geçtiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun ekibini eleştiren Sarıgül, "Lider dokusu olacak ve iyi bir kadro kuracak bu kadro da proje üretecek. 14 Mayıs akşamına kadar psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu'ndan yanaydı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık." dedi.