CHP'li Mustafa Sarıgül'den 8'li koalisyona 'Kılıçdaroğlu' eleştirisi: Yeterince çalışmadılar

NEDEN HAZIRLIK YAPILMADI

Sarıgül eleştirilerini şöyle sürdürdü;

"Biz o gün neden meydanlara çıkmadık. Maç devam ediyor. Birinci maç oldu 15 gün sonra ikinci maç var neden hazırlığımızı yapmadık neden coşmadık. Mitingler yapmadık Kılıçdaroğlu'nu neden çıkaramadık meydana. 'Şimdi ikinci tura gidiyoruz el ele kol kola omuz omuza laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini 15 gün sonra sağlayacağız ve Türkiye demokratik parlamenter sisteme geçecek. Tarafsız cumhurbaşkanı olacağım. Güçlü parlamento olacak.' dedirtseydik olay bitecekti."

GENEL BAŞKANLIK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık için çalıştığı biliniyor. Sarıgül ile birlikte Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Tekin'in Genel Başkanlık planları yaptığı konuşuluyor.