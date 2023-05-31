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    • 31.05.2023 12:04
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    CHP'li Mustafa Sarıgül'den 8'li koalisyona 'Kılıçdaroğlu' eleştirisi: Yeterince çalışmadılar

    8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyerek 12. seçim yenilgisini karnesine yazdırdı. CHP yandaşları tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması beklenirken Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık planları olan Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Koalisyon ortaklarının Kılıçdaroğlu için yeterince çalışmadığını savunan Mustafa Sarıgül, "’lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim." dedi. Eleştiri oklarını Kılıçdaroğlu'nun ekibine de çeviren Mustafa Sarıgül, "Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Sarıgül’den ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı

    2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de 'değişim' sesleri yükseldi.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    Girdiği 12. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu ise koltuktan kalkmayacağının siyanilini "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle verdi.

    MUSTAFA SARIGÜL'DEN KOALİSYONA 'KEMAL KILIÇDAROĞLU' ELEŞTİRİSİ
    Kemal Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık planları olduğu konuşulan ve seçime CHP listelerinden giren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

    CHP'nin yayın organı Halk TV'ye çıkan Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'nun kaybetmediğini kendilerinin seçimi kazandıramadığını savunarak 8'li koalisyonun üyelerini eleştirdi.

    Sarıgül, HDP'nin desteklediği Zafer Partisi'nin ikinci tur öncesi anlaştığı İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisi'nin oturduğu 6'lı masanın yeterince çalışmadığını savundu.

    "Kardeşim 6'lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim." dedi.

    Sarıgül şunları söyledi;

    "Kardeşim 6'lı masadaki liderler çıkıp neden mitingler yapmadılar. Tek tek dolaşmadılar neden kardeşim. Kırşehir Nevşehir Yozgat orası burası… İttifakta bulunanlar neden gitmedi. Meral hanımdan başka tek başına dolaşan da göremedim.

    KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKILDI
    Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı. Yalnız bırakıldı. Yalnız bırakıldı... Şimdi tam olarak hazırlanacak. Bütün bunlara rağmen ilk turda Kılıçdaroğlu kazandı. Rakibi %50'yi geçemedi."

    14 MAYIS'TAN ÖNCE PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDEYDİ
    Başarının 3 şeyden geçtiğini belirterek Kılıçdaroğlu'nun ekibini eleştiren Sarıgül, "Lider dokusu olacak ve iyi bir kadro kuracak bu kadro da proje üretecek. 14 Mayıs akşamına kadar psikolojik üstünlük Kılıçdaroğlu'ndan yanaydı. 14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık." dedi.

        NEDEN HAZIRLIK YAPILMADI
        Sarıgül eleştirilerini şöyle sürdürdü;

        "Biz o gün neden meydanlara çıkmadık. Maç devam ediyor. Birinci maç oldu 15 gün sonra ikinci maç var neden hazırlığımızı yapmadık neden coşmadık. Mitingler yapmadık Kılıçdaroğlu'nu neden çıkaramadık meydana. 'Şimdi ikinci tura gidiyoruz el ele kol kola omuz omuza laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyetini 15 gün sonra sağlayacağız ve Türkiye demokratik parlamenter sisteme geçecek. Tarafsız cumhurbaşkanı olacağım. Güçlü parlamento olacak.' dedirtseydik olay bitecekti."

        GENEL BAŞKANLIK İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
        Sarıgül'ün Kılıçdaroğlu sonrası Genel Başkanlık için çalıştığı biliniyor. Sarıgül ile birlikte Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Gürsel Tekin'in Genel Başkanlık planları yaptığı konuşuluyor.

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        Sandıktan çıkan sonuç şehit ailelerini mutlu etti
        Haberler Güncel CHP'li Mustafa Sarıgül'den 8'li koalisyona 'Kılıçdaroğlu' eleştirisi: Yeterince çalışmadılar
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