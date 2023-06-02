Azerbaycan TV'sinde güldüren Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!

Türkiye'deki 2. tur sonundan tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.
DÜNYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde art arda hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ise izlediği başarısız siyaset nedeniyle dünya medyasının diline düştü.
Seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu'na ilişkin analizler peş peşe gelirken Azerbaycanlı TV spikerinin canlı yayındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda rakibi Kılıçdaroğlu'na fark atan Başkan Erdoğan'ın, ikinci turda da zaferini garantilemiş olması gündemdeki yerini korurken dünyanın dört bir yanından da tebrik mesajları yağdı.