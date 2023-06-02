Azerbaycan TV'sinde güldüren Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!

"Öz ülkemizin sevinci gibi sevindik can kardeşlerimizin adına. Bunu ancak tepeden tırnağa Türk olanlar anlar. Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal." sözlerini kullanan spikerin o anları, sosyal medyada viral oldu.