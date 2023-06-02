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    • 02.06.2023 14:09
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    • 02.06.2023 14:46
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    Azerbaycan TV'sinde güldüren Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!

    28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ezici bir farkla geride bırakarak yeniden göreve seçildi. Dünyanın dört bir yanındaki liderlerden Başkan Erdoğan'a tebrik mesajları gelirken, Kılıçdaroğlu'nun seçimde aldığı yenilgi uluslararası kamuoyunda sık sık gündem oluyor. Azerbaycan'da yaınyalan bir programda kadın sunucunun yapyığı yorum sosyal medyada ses getirdi. Sunucunun, "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal." izleyenleri güldürdü.

    takvim.com.tr
    Azerbaycan TV’sinde güldüren Kılıçdaroğlu yorumu

    Türkiye'deki 2. tur sonundan tamamlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

    DÜNYANIN DİLİNE DÜŞTÜ
    14 ve 28 Mayıs seçimlerinde art arda hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ise izlediği başarısız siyaset nedeniyle dünya medyasının diline düştü.

    Seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu'na ilişkin analizler peş peşe gelirken Azerbaycanlı TV spikerinin canlı yayındaki sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

    TEBRİK MESAJLARI YAĞDI
    14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda rakibi Kılıçdaroğlu'na fark atan Başkan Erdoğan'ın, ikinci turda da zaferini garantilemiş olması gündemdeki yerini korurken dünyanın dört bir yanından da tebrik mesajları yağdı.

        SOSYAL MEDYAYI SALLADI
        Kılıçdaroğlu'nun başarısız siyaset hayatı analizlere konu olurken Azerbaycan medyasında yer alan görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Erdoğan'a mesaj gönderen ilk liderlerden olmuştu. Yakın ilişkiler yürüten ve kardeş ülke olarak kabul edilen Azerbaycan TV'sindeki anlar büyük ilgi uyandırdı.

        "VAY VAY KEMAL"
        Azerbaycan TV kanalında yayınlanan bir programdaki spikerin Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada gündem oldu. Kepez TV'de yayınlanan "Bu Gün" adlı programın spikeri, Kılıçdaroğlu'nun hezimetini gündeme taşıdı.

            "Öz ülkemizin sevinci gibi sevindik can kardeşlerimizin adına. Bunu ancak tepeden tırnağa Türk olanlar anlar. Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vay vay Kemal." sözlerini kullanan spikerin o anları, sosyal medyada viral oldu.

            "KENDİ ÜLKEMİZİN SEVİNCİ"
            Spiker, Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla ilgili ise, "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci gibi sevindik" sözlerini kullandı.

            Spikerin o anları, beğeni yağmuruna tutuldu.

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            Türk Telekom
            Haberler Haberler Azerbaycan TV'sinde güldüren Kemal Kılıçdaroğlu yorumu: Vay vay Kemal!
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