Bağcılar'da İETT dehşet saçtı! Dikkatsiz şoför kapıda bekleyen vatandaşı otobüsün altına aldı

İstanbul'da bir İETT kazası daha yaşandı. Kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sorumsuz İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi.
Otobüsün kör noktasında beklerken otobüsün hareketiyle tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.