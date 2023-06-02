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    • 02.06.2023 12:51
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    Bağcılar'da İETT dehşet saçtı! Dikkatsiz şoför kapıda bekleyen vatandaşı otobüsün altına aldı

    Son dakika haberi! CHP'li İBB yönetiminde vatandaşları mağdur eden İETT'nin şoförleri de milletin canına kast ediyor. Bağcılar'da otobüse yetişmek için koşarak otobüsün yanına giden kişi manevra esnasında aracın altında kaldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların yardıma koşmasıyla otobüsün tekerleğinin altından çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    DHA
    Bağcılar’da İETT dehşet saçtı!

    İstanbul'da bir İETT kazası daha yaşandı. Kaza dün saat 13.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sorumsuz İETT şoförü ara caddeden ana caddeye çıkmak için manevra yaptığı esnada otobüsün yanına koşarak gelen bir vatandaş kapının açılmasını bekledi.


    İETT DEHŞET SAÇTI | VİDEO İZLE


    Otobüsün kör noktasında beklerken otobüsün hareketiyle tekerleğin altında kalan vatandaş ezildi. Çevrede bulunanlar otobüsün tekerleği altında sıkışan vatandaşı bulunduğu yerden çıkardı. Çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırıldı.


    Kaza anı ise, an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yanına koşarak gelen vatandaşın, manevra yapan otobüsün tekerleği altında ezildiği anlar görülüyor.



        "OTOBÜS ALTINA ALMIŞ"
        Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Zeynel Yeşilyaprak, "Vatandaş otobüsü durdurmaya çalışıyor, nasıl olduysa otobüs altına almış. Ayağı kırılmıştı, müdahale ettik. Milletimizden Allah razı olsun canla başla otobüsü kaldırdı. 10-15 kişi otobüsün altından adamı çıkardılar. Ambulans zamanında geldi. Burada sıkıntı var. Çift yön olduğu için sıkıntı var. Sıkıntı oluyor burada. Tek yön olsa burası iyi olur" diye konuştu.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Bağcılar'da İETT dehşet saçtı! Dikkatsiz şoför kapıda bekleyen vatandaşı otobüsün altına aldı
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