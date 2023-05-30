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    • 30.05.2023 18:17
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    CHP'li İBB'nin yandaşa ihalesinde faturayı İstanbullular ödüyor: Ümraniye'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

    Son dakika haberi! Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İETT, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor. CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin faturasını İstanbullular çekmeye devam ediyor. Ümraniye'de, İETT'ye bağlı 2 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yandaşa ihale vatandaşa çile! İETT otobüsleri çarpıştı

    CHP'li İBB'nin yandaşa verdiği İETT ihalesinin faturasını İstanbullular çekmeye devam ediyor.

    Alınan bilgiye göre, Parseller Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde seyir halindeki İETT'ye bağlı 34 KM 2324 plakalı özel halk otobüsü başka bir özel halk otobüsüyle çarpıştı.

    Kazada otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından kaza yapan 2 otobüs caddeden kaldırıldı.
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        Haberler Güncel CHP'li İBB'nin yandaşa ihalesinde faturayı İstanbullular ödüyor: Ümraniye'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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