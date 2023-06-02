Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Kulislerde konuşulanları en yakınına sorduk! Parti ne zaman açıklanacak? Partide tanıdık isimler var mı?

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatılması, HDP'nin de masaya dahil olması ile birlikte İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, gündemden düşmüyor.
İYİ Parti'den istifasının ardından yaptığı basın açıklamasında zehir zemberek ifadeler kullanan Ağıralioğlu'nun, seçim süreci boyunca, AK Parti'ye katılacağı, Kabine'den görev alacağı konuşulmuş hatta BBP Partisi'nin Genel Başkanlığı'na geçeceği dahi iddia edilmişti.
PARTİ Mİ KURUYOR?
Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte kendisine nasıl bir yol çizeceği büyük merak konusuyken en yakınındaki isim İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik'in paylaşımı Ankara kulislerini hareketlendirdi.