Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Kulislerde konuşulanları en yakınına sorduk! Parti ne zaman açıklanacak? Partide tanıdık isimler var mı?

"HDP İLE PAZARLIĞI DOĞRU BULMUYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, "Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"BU VEDANIN ÜSTÜNE 'PAZARLIK YAPMAYA GELDİ' GÖLGESİ DÜŞÜRMEYE HEVES ETMEK NEDİR?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin neden iptal olduğunun sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Pazartesi günü Genel Başkan'dan randevu talep ettim. Sonrasında televizyonda bir programda bizim bu görüşmemizle ilgili kendi arkadaşlarımın bana itibar suikastı yapmaya heves ettiklerini gördüm. 'Yavuz Ağıralioğlu bir şey istemeye geliyor, kendisine verilmeyince itiraz edecek' falan gibi ucuz hevesin içine düştüklerini gördüm. Televizyondaki program moderatörüne 'Ben, Genel Başkanla vedalaşmaya gideceğim, bir pazarlığa gitmiyorum' mesaj olarak yazdım. Genel Başkan benden duysun istedim. Kıymetli bir beraberliğimiz oldu. Bize kıymetli görevler verildi" şeklinde konuşmuştu.

Arkadaşlarının bu hevesinden rencide olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Bu vedanın üstüne 'pazarlık yapmaya geldi' gölgesi düşürmeye heves etmek nedir?" diye sormuştu.