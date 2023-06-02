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    • 02.06.2023 12:00
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    Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Kulislerde konuşulanları en yakınına sorduk! Parti ne zaman açıklanacak? Partide tanıdık isimler var mı?

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması ve HDP'nin masanın bir parçası haline gelmesine tepki gösterip İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun parti kuracağı iddiası Ankara kulislerini hareketlendirdi. Takvim.com.tr olarak İYİ Parti'den istifasının ardından Kabine'de görev alacağı şeklinde iddiaların konuşulduğu Ağıralioğlu'nun en yakınındaki isme yeni parti hakkında merak edilenleri sorduk. Yeni parti ne zaman kurulacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Yeni partide tanıdık isimler var mı? İşte detaylar...

    Fatma Gül
    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu’nun partisinde tanıdık isimler!

    7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatılması, HDP'nin de masaya dahil olması ile birlikte İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, gündemden düşmüyor.

    İYİ Parti'den istifasının ardından yaptığı basın açıklamasında zehir zemberek ifadeler kullanan Ağıralioğlu'nun, seçim süreci boyunca, AK Parti'ye katılacağı, Kabine'den görev alacağı konuşulmuş hatta BBP Partisi'nin Genel Başkanlığı'na geçeceği dahi iddia edilmişti.

    PARTİ Mİ KURUYOR?
    Ağıralioğlu'nun bundan sonraki süreçte kendisine nasıl bir yol çizeceği büyük merak konusuyken en yakınındaki isim İnisiyatif Merkezi Derneği Genel Başkanı Fahri Bozgeyik'in paylaşımı Ankara kulislerini hareketlendirdi.

        Fahri Bozgeyik, "Parti kur, oy verelim diyenler hazır mı?" ifadesini kullandı.

        TAKVİM.COM.TR EN YAKININDAKİ İSME SORDU
        Takvim.com.tr olarak Yavuz Ağıralioğlu'nun en yakınındaki diğer ismi arayıp, kulislerde konuşulanları sorduk. Ağıralioğlu'nun bir parti kurma hazırlığında olduğunu aktaran isim, partinin ana hareketinin milliyetçilik olduğunu toplumun bütün kesimlerini kucaklayacak bir oluşum planladıklarını söyledi.

        YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE ZAMAN PARTİ KURACAK?
        Uzun yıllardır Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte her sürece şahit olan söz konusu isim en çok merak edilen 'ne zaman?' sorusunu yönelttiğimizde Yavuz Ağıralioğlu'nun "Memleketin kimseye yancı olmayan, seçmenini kandırmayan, iktidarın da muhalefetin de doğrusuna doğru yanlışına yanlış diyebilen ciddi bir muhalefete ihtiyacı var" dediğini belirtilerek en geç yerel seçimler sonrasına kadar yeni partinin ilan edileceğini bildirdi.

            PARTİ'DE TANIDIK İSİMLER VAR MI?
            Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı partinin yol haritasının toplumun tüm katmanlarıyla yapılacak görüşmeler sonrasında çizileceğini ve kısa bir süre içerinde paylaşılacağını söyleyen isim, İYİ Parti, CHP ve MHP'den birçok kişiyle görüşmeler yapıldığını, kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçi ve gazetecilerin de parti yönetiminde yer alacağını söyledi.

            ŞİMDİDEN ANKETLERDE ÇIKIYOR
            Toplumda ciddi karşılık olduğunu toplumun parti konusunda beklentisinin olduğunu söyleyen isim, özellikle seçmenin şu süreçte muhalefete büyük bir kızgınlığının olduğunu ortalığın sakinleşmesini beklediklerini aktardı. Yavuz Ağıralioğlu'nun henüz parti kurmadan bile anketlerde isminin çıktığını söyleyen Ağıralioğlu'na yakın isim, İYİ Parti'nin oyu kadar oy yüzdelerinin olduğunu söyledi.

            "TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ"
            Yavuz Ağıralioğlu istifa ettiği dönemde de çarpıcı ifadeler kullanarak sert bir açıklama ile partisinden ayrılmıştı.

            Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim" demişti.

                "HDP İLE PAZARLIĞI DOĞRU BULMUYORUM"
                Yavuz Ağıralioğlu, "Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitingleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

                "BU VEDANIN ÜSTÜNE 'PAZARLIK YAPMAYA GELDİ' GÖLGESİ DÜŞÜRMEYE HEVES ETMEK NEDİR?"
                İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesinin neden iptal olduğunun sorulması üzerine Ağıralioğlu, "Pazartesi günü Genel Başkan'dan randevu talep ettim. Sonrasında televizyonda bir programda bizim bu görüşmemizle ilgili kendi arkadaşlarımın bana itibar suikastı yapmaya heves ettiklerini gördüm. 'Yavuz Ağıralioğlu bir şey istemeye geliyor, kendisine verilmeyince itiraz edecek' falan gibi ucuz hevesin içine düştüklerini gördüm. Televizyondaki program moderatörüne 'Ben, Genel Başkanla vedalaşmaya gideceğim, bir pazarlığa gitmiyorum' mesaj olarak yazdım. Genel Başkan benden duysun istedim. Kıymetli bir beraberliğimiz oldu. Bize kıymetli görevler verildi" şeklinde konuşmuştu.

                Arkadaşlarının bu hevesinden rencide olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Bu vedanın üstüne 'pazarlık yapmaya geldi' gölgesi düşürmeye heves etmek nedir?" diye sormuştu.

                Ağıralioğlu, randevuyu pazartesi günü istediğini, Akşener'in "Şu an yoğunum, bugün haber vereceğim size" diye kendisini aradığını, daha sonra çarşamba gününe randevu verildiğini söylemişti.

                Ağıralioğlu, "Yerini sağlamlaştırmak için herkes bana istediğini söyleyebilir. Bari arkadaşlarıma bunca zamandır yük oldum, seçim sathında arkadaşlarıma böyle bir faydam olsun" demişti.

                "TÜRK MİLLETİNİN HİZMETİNİ GÖRME İDDİASI, HİÇBİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GÖLGESİNDE KALMAMALIDIR"
                İYİ Partideki herkesin kendisi gibi düşündüğünü söyleyen Ağıralioğlu, "Ama herkes benim gibi diyemiyordur. Diyemeyenlere soracaksınız, niçin diyemiyorsunuz diye." şeklinde konuşmuştu.

                Millet İttifakı'nın hizmetine talip olduğu milletin, milletler sahnesinin en şerefli milleti olduğunu belirten Ağıralioğlu, "Türk milletinin hizmetini görme iddiası, hiçbir terör örgütünün gölgesinde kalmamalıdır." görüşünü paylaşmıştı.

                Ağıralioğlu, "İYİ Parti bu hassasiyetlerine uygun davranmak zorunda olduğu bir girdaba düşmüştür. Bu girdaptan çıkmak İYİ Partinin Türk milletine, devletine, MHP'den ayrılırken söylediği siyasi çerçeveye karşı borcudur." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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                Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Kulislerde konuşulanları en yakınına sorduk! Parti ne zaman açıklanacak? Partide tanıdık isimler var mı?
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