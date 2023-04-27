Son dakika: İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda

ZORLUK ÜSTÜNE ZORLUK ÇEKTİ!

Bugün ise İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kimi otobüs duraklarında, tramvaylarda yığılmalar oluştu. Üstüne bir de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektrik tellerinin kopması sonrası seferler aksadı.

Sabah saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam-Akşemsettin durağında Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvay hattına enerji sağlayan elektrik telleri kopunca seferler aksadı ve vatandaşlar buna da tepki gösterdi. Üstüne bir de etkili olan yağmur eklenince vatandaşlar yollarda zorluk üstüne zorluk çekti.