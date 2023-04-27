Son dakika: İstanbullu'nun ulaşımla imtihanı bitmek bilmiyor! İBB Başkanı İmamoğlu il il mitinglerde İstanbullu isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana toplu ulaşım araçlarında yaşanan sorunların ardı arkası kesilmedi. Otobüsler arızalandı, metrobüsler arızalandı, metrolar arızalandı, tramvaylar arızalandı... İstanbullu toplu ulaşım araçlarında yaşadığı sorunlardan dolayı sosyal medyadan tepkilerini dile getirip İmamoğlu'na tepki üstüne tepki göstermişti.
ZORLUK ÜSTÜNE ZORLUK ÇEKTİ!
Bugün ise İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından kimi otobüs duraklarında, tramvaylarda yığılmalar oluştu. Üstüne bir de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında elektrik tellerinin kopması sonrası seferler aksadı.
Sabah saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam-Akşemsettin durağında Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvay hattına enerji sağlayan elektrik telleri kopunca seferler aksadı ve vatandaşlar buna da tepki gösterdi. Üstüne bir de etkili olan yağmur eklenince vatandaşlar yollarda zorluk üstüne zorluk çekti.
"İMAMOĞLU ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR"
Sosyal medyada ise vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Tanıtım Medya Başkanı Bayram Ağdağ ise sosyal medya hesabından adeta isyan etti. Ağdağ, "İstanbul'da tramvaylar, metrolar arızalı, İETT seferleri yetersiz, vatandaş dertli. İstanbul'dan sorumlu Belediye Başkanı ise şehir şehir geziyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.