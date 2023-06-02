Bayraktar TB2 İHA, orman yangınlarıyla mücadele için havalimanına konuşlandırıldı

Bayraktar TB2 İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Pençe Operasyonları'nda, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askeri operasyonlarda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin rol oynayan Bayraktar TB2 İHA, yangınlara karşı mücadele edecek.

Bayraktar TB2 İHA, 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 fit (8.240 m) irtifaya çıkmış, 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18.000 fit (5.500 m) feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat, 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmişti.

Vali Çelik, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için tüm kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunun artırılarak iş birliği içerisinde çalışması gerektiğinin altını çizdi.Orman yangınlarının önlenmesinde vatandaşların da büyük rolü olduğunu belirten Vali Çelik, vatandaşların orman yangınlarına karşı bilinçli olmaları ve gereken hassasiyeti göstermeleri gerektiğini vurguladı.