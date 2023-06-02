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    • 02.06.2023 10:20
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    8'li koalisyonda masadan kalkan kalkana! Temel Karamollaoğlu duyurdu

    8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyince 'kumar masası' dağıldı. Dün İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinin "İttifak bitti" demesinin ardından bir mesaj da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Temel Karamollaoğlu, ittifakın uzun bile sürdüğünü savunarak, "Sürekli olması gibi bir konu olmaz" dedi.

    takvim.com.tr
    8’li koalisyonda masadan kalkan kalkana!

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin etrafından toplandığı 'kumar masası' seçim mağlubiyetinin ardından yıkıldı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU FARK YEDİ MUHALEFET KARIŞTI
    Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın desteğini alan aynı zamanda HDP'nin ve ikinci tur itibariyle Zafer Partisi'nin de adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta fark yedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.18 oy alırken Kılıçdaroğlu %47.82 oranında oy aldı.

    Mağlubiyetin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken "Mücadeleye devam edeceğim. Buradayım" mesajıyla koltuktan kalmayacağının sinyalini verdi.

    MASA RESMEN DAĞILDI
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce 'kumar masası' olarak tanımladığı koalisyon seçim mağlubiyetinin ardından resmen dağıldı.

    ÖNCE İYİ PARTİ DUYURDU
    Dün İYİ Partili Uğur Poyraz ve Bahadır Erdem ittifakın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Seçim bitti ittifak bitti" dedi.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU RESMEN AÇIKLADI: UZUN SÜRDÜ
    İttifakın bittiğini açıklayan bir diğer isim ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

    Karamollaoğlu CHP'nin yayın organı Sözcü'ye yaptığı açıkladı. İttifakın sona erdiğini belirterek, "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz.
    Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. "     dedi.

    Karamollaoğlu şunları söyledi;

    "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. Şundan dolayı uzun sürdü: Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, esas derdimiz sistemi değiştirmek. Tek kişinin yönetimiyle bu olmuyor sıkıntı doğuyor."

    Sistemin işlemediğini savunan ve Karamollaoğlu, "Hakikaten bu sistem işlemiyor, diktatörlüğe evriliyor. Onun için derdimiz oydu. Ama o değişikliği yapana kadar Türkiye'nin problemleriyle ilgilenmeden olmaz. Onun için de bir bakıma geçici bir hükümetin kurulması gerekirdi. Orada da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vs gündeme geldi. Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz." dedi.

        CHP'Yİ FENA KOPARDILAR
        Öte yandan 14 Mayıs'taki milletvekilleri seçiminde CHP 169, İYİ Parti ise 43 vekil çıkardı. CHP ortak listelerinden DEVA Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10 ve Demokrat Parti 3 vekil çıkardı.

        CHP listelerinden Meclis'e giren isimler CHP'den isitfa ederek kendi partilerine dönecek. DEVA, Gelecek ve Saadet'in ortak grup kuracağı da konuşulanlar arasında.

        İYİ PARTİLİ İSİMLER İTTİFAKIN DAĞILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

        İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem dün yaptıkları açıklamalar ile ittifakın dağıldığını açıklamıştı.

        SEÇİM BİTTİ ORTAKLIK BİTTİ
        İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. Yani 14 Mayıs genel seçimleri bitti. İttifak tamamlanmıştır. Seçim bitmiştir. Cumhurbaşkanı müşterek adayımız sayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'a kalan ikinci turu için de ittifakın içinde partiler mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs itibariyle de seçim ittifakı bitmiştir."

        Bahadır Erdem ise ittifakın bir seçim ittifakı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

        "Seçim ittifakı, seçim sonunda bitti. Bu ittifak cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirmek için bir ittifaktı, bir güç birliğiydi. Siyasi partiler doğal olarak birbirlerinin rakibidir ve yollarına böyle devam ederler. Millete kendi kadro ve programlarıyla hizmet etmek üzere siyaset yaparlar. Bugünden itibaren bir seçim ittifakının olması zaten beklenemez. Bu ittifakın devam etmesi siyaseten de doğru bir yaklaşım değil."

        İYİ Partili Cihan Paçacı da ittifakın bittiğini belirterek, "İttifak dediğiniz şey bir iş birliğidir. Şu anda iş birliğini gerektirecek bir konu yok ama olduğunda göreceğiz" dedi.
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        Haberler Güncel 8'li koalisyonda masadan kalkan kalkana! Temel Karamollaoğlu duyurdu
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