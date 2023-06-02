8'li koalisyonda masadan kalkan kalkana! Temel Karamollaoğlu duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin başını çektiği Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin etrafından toplandığı 'kumar masası' seçim mağlubiyetinin ardından yıkıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU FARK YEDİ MUHALEFET KARIŞTI
Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın desteğini alan aynı zamanda HDP'nin ve ikinci tur itibariyle Zafer Partisi'nin de adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta fark yedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.18 oy alırken Kılıçdaroğlu %47.82 oranında oy aldı.
Mağlubiyetin ardından Kılıçdaroğlu'nun istifası beklenirken "Mücadeleye devam edeceğim. Buradayım" mesajıyla koltuktan kalmayacağının sinyalini verdi.
MASA RESMEN DAĞILDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in daha önce 'kumar masası' olarak tanımladığı koalisyon seçim mağlubiyetinin ardından resmen dağıldı.
ÖNCE İYİ PARTİ DUYURDU
Dün İYİ Partili Uğur Poyraz ve Bahadır Erdem ittifakın bittiğini açıkladı. Poyraz, "Seçim bitti ittifak bitti" dedi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU RESMEN AÇIKLADI: UZUN SÜRDÜ
İttifakın bittiğini açıklayan bir diğer isim ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
Karamollaoğlu CHP'nin yayın organı Sözcü'ye yaptığı açıkladı. İttifakın sona erdiğini belirterek, "Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz.
Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. " dedi.
Karamollaoğlu şunları söyledi;
"Millet İttifakı'nın sürekli olması gibi bir konu olmaz. Millet İttifakı bu sefer uzun sürdü. Şundan dolayı uzun sürdü: Bizim esas derdimiz hükümet olmak değil, esas derdimiz sistemi değiştirmek. Tek kişinin yönetimiyle bu olmuyor sıkıntı doğuyor."
Sistemin işlemediğini savunan ve Karamollaoğlu, "Hakikaten bu sistem işlemiyor, diktatörlüğe evriliyor. Onun için derdimiz oydu. Ama o değişikliği yapana kadar Türkiye'nin problemleriyle ilgilenmeden olmaz. Onun için de bir bakıma geçici bir hükümetin kurulması gerekirdi. Orada da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vs gündeme geldi. Şimdi şartlar bundan sonra nasıl değişir, nereye evrilir bilmiyoruz. Onu da inşallah önümüzdeki aylarda görüşerek bir noktaya geliriz." dedi.