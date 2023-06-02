CHP'lilerin 'oylarımız çalındı' yalanını yine bir CHP'li patlattı! CHP'li Aytuğ Atıcı: Oylarımız çalınmadı, yenildik

"OYLAR ÇALINMADI, YENİLDİĞİMİZİ KABUL EDELİM"

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.



Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.