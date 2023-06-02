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    CHP'lilerin 'oylarımız çalındı' yalanını yine bir CHP'li patlattı! CHP'li Aytuğ Atıcı: Oylarımız çalınmadı, yenildik

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başkan Erdoğan'a karşı yine hezimete uğrayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalışan muhalifler 'oylarımız çalındı' yalanına başvurmuştu. CHP'li Aytuğ Atıcı, HALK TV'de katıldığı bir programda oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Aytuğ Atıcı: Oylarımız çalınmadı, yenildik

    14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.

    14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği bazı isimler, veri akışının düzgün sağlanamadığını iddia ederek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. İkinci turda bu iddialarını tekrar edemeyince birkaç muhalif "oylarımız çalındı" yalanına sarıldı.

    CHP yandaşı medya da bu yalanın üzerinde tepinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalıştı.

        CHP'li Aytuğ Atıcı, HALK TV'de katıldığı bir programda oyların çalındığına yönelik iddialara tepki göstererek "Çalınmadı, biz yenildik, bunu kabul etmeliyiz" dedi. Halk TV'de yayınlanan programa konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

        "OYLAR ÇALINMADI, YENİLDİĞİMİZİ KABUL EDELİM"

        Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

        14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.

        Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.
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        Haberler Güncel CHP'lilerin 'oylarımız çalındı' yalanını yine bir CHP'li patlattı! CHP'li Aytuğ Atıcı: Oylarımız çalınmadı, yenildik
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