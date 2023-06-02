CHP'lilerin 'oylarımız çalındı' yalanını yine bir CHP'li patlattı! CHP'li Aytuğ Atıcı: Oylarımız çalınmadı, yenildik

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak rakibi Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetti.
14 Mayıs'ta gerçekleşen ilk turda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın başını çektiği bazı isimler, veri akışının düzgün sağlanamadığını iddia ederek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti. İkinci turda bu iddialarını tekrar edemeyince birkaç muhalif "oylarımız çalındı" yalanına sarıldı.
CHP yandaşı medya da bu yalanın üzerinde tepinerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığını perdelemeye çalıştı.