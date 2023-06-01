Çifte hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitinginde söylediği sözler gündem oldu: Uzun süre koltuğunda oturup kalkmayan...

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.
KOLTUK SEVDASI HER ŞEYİ SÖYLETTİRDİ!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri hatırlattı: "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir."