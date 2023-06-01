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    • 01.06.2023 21:53
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    Çifte hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitinginde söylediği sözler gündem oldu: Uzun süre koltuğunda oturup kalkmayan...

    14 ve 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'a karşı çifte hezimet yaşamasına rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mücadeleye devam mesajı verdi. Bu gelişmeler sonrasında Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu istifaya davet ederken tüm isimler istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri tekrar hatırlattı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada; "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir." ifadelerini kullanmıştı. Tekrar gündem olan Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bir çok vatandaş ise Kılıçdaroğlu'nu, "Kendini güzel ifade etmiş" , "Ben Kemal kalkamıyorum" sözleriyle tiye aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’nun Antalya’da ki ’koltuk’ sözleri gündem oldu

    Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.

    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi.

    KOLTUK SEVDASI HER ŞEYİ SÖYLETTİRDİ!
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri hatırlattı: "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir."

        EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM VURGUSU
        Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

        KILIÇDAROĞLU HEDEFTE!
        Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de "Kemal Kılıçdaroğlu çekilirse genel başkanlığa aday olabilirim" diyerek değişim çağrısı yaptı. CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi 'değişim' vurgusu yapıp 'kurultay' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan Hamzaçebi, "Ortada başarısızlık var" dedi.

        CHP'DE TÜM MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası tüm MYK üyeleri istifa etti.

            12. KEZ KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU KOLTUĞU BIRAKMADI
            Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi büyük tepki uyandırdı.

            KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFA ETMEMESİ ANTALYA MİTİNGİNDE SÖYLEDİĞİ SÖZLERİ HATIRLATTI
            Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu istifaya davet ederken tüm isimler istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesi Antalya mitinginde söylediği sözleri hatırlattı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada; "Uzun süre koltuğunda oturup, koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir pislik vardır. Yani altına etmiş demektir." ifadelerini kullanmıştı.

            VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN KILIÇDAROĞLUNU TİYE ALDI
            Kısa sürede tekrar gündem olan Kılıçdaroğlu'nun görüntüsüne vatandaşlar, "Kendini güzel ifade etmiş", "Ben Kemal, kalkamıyorum" , "Bu Kemal ne komik" sözleriyle tiye aldı.

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            CHP’de üst düzey istifa
            Haberler Güncel Çifte hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu'nun Antalya mitinginde söylediği sözler gündem oldu: Uzun süre koltuğunda oturup kalkmayan...
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