Türkiye 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yana tercihini kullandı. 8'li koalisyon ve türevleri ise büyük hüsrana uğradı.
Cumhurbaşkanı seçimini 27 milyon 834 bin 589 oy ile kazanan Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yemin törenine iştirak etti.
Başkan Erdoğan, saat 15.00'te TBMM'de yemin ederek görevine başladı.
MAZBATAYI BAHÇELİ VERDİ
Erdoğan, mazbatasını TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den aldı.
Yemin törenine katılmak üzere Meclis'e gelen Başkan Erdoğan'ı kalabalık bir grup yoğun sevgi gösterisiyle karşıladı. Makam aracının üzerine güller atıldı.