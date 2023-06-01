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    • 01.06.2023 18:03
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    CHP'li seçmenden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "PKK avukatının partide ne işi var?"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle tamamlanan seçimlerin ardından, CHP'de kazan kaynamaya başladı. Takvim.com.tr Dış Ses ekibi mikrofonu vatandaşlara uzattı. Parti için üzüldüğünü ve terör örgütü PKK avukatlarının partide olduğunu dile getiren vatandaş, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir insanın, PKK'nın avukatının Atatürk'ün kurduğu partide ne işi var değil mi? Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı olarak verdim Muharrem İnce'nin Millet Partisi'ne de reyimi verdim." dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    PKK avukatının partide ne işi var?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle tamamlanan seçimlerin ardından, CHP'de kazan kaynamaya başladı.

    Kendisini "hesap uzmanı" diye tanıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonu dizayn ederken yaptığı stratejik 'hesap hatası' nedeniyle CHP, son 5 seçiminin en az milletvekili sayısını elde etti.


    12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, 14 Mayıs seçimlerinde 169 vekil çıkarsa da; kendi listelerinden giren 6 partiye 39 vekil kaptırdığı için toplam vekil sayısı 130'a düştü. Bilindiği üzere, CHP kendi listelerinden seçime gire DEVA Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 milletvekili kaptırdı.


    Takvim.com.tr Dış Ses ekibi mikrofonu vatandaşlara uzattı.

    KILIÇDAROĞLU BİZE UMUT VERMİYOR
    "Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir genel başkan 3 kez üst üste seçim kaybediyorsa geri çekiliyor"     diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışmasına tepki gösteren bir seçmen, "Politikanın 1 önceliği söylem halkla iletişim kurmak. Ne yazık ki bu çok büyük eksikti." dedi. Kılıçdaroğlu'nun umut veremediğini belirten vatandaş, "Hiçbir söyleminde ben bunu almadım. Bana lütfen eleştirilerinizi getirin diyordu. Ve hep yazıyordum ben." ifadelerini kullandı.



    Adil bir seçim olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "CHP, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun 75 yaşındaki bir insanın egosu nedeniyle ve etrafındaki bir takım parti merkezinde görevlilerin o koltuklarına bırakmamaları nedeniyle sadece tabela partisi olarak kalma mahkum olduğunu fark edemedi." dedi.

    CHP MEZHEP PARTİSİ OLDU
    CHP'nin mezhep partisine dönüştüğüne dikkat çeken seçmen, "Çok ufak bir seçmene hitap etmesi Mehmet Sevigen gibi çok seçkin Muharrem İnce gibi çok seçkin ilçe teşkilatlarından yetişmiş partililere efendim hiç şans tanımamaları Kemal Kılıçdaroğlu zaten partili değilki gökten zembille indi, oraya layık olmadığı bir yere oturdu. Arka arkaya seçim kaybediyor fakat kaybettiği halde kendisini bir dahaki sefer çok iddialı seçimi kazanacak gibi göstermek suretiyle bir takım zaten Cumhuriyet Halk Partili olmayan taraftarları tarafından seçiliyor. İşte Millet İttifakı denilen ucube ortada. Cumhuriyet Halk Partisi kırk harami 40 tane milletvekili yüzde bir bile oyu olmayan iki kişiye 40 tane milletvekili verdiler CHP'lilerin kendi oylarıyla. Bunun müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki 3-4 kişi bunlar utanmıyorlar. Atatürkçü gerçek anlamda 6 oka gönül vermiş insanlar değil." dedi.


        PKK'NIN AVUKATININ PARTİDE NE İŞİ VAR? OYUMU ERDOĞAN'A VERDİM
        Parti için üzüldüğünü ve terör örgütü PKK avukatlarının partide olduğunu dile getiren vatandaş, "Sezgin Tanrıkulu gibi bir insanın, PKK'nın avukatının Atatürk'ün kurduğu partide ne işi var değil mi? Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanı olarak verdim Muharrem İnce'nin Millet Partisi'ne de reyimi verdim." şeklinde konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NU KİMSE İSTEMİYOR
        CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu'nu istemediğini belirten bir seçmen, "Ben istemiyorum kızım istemiyor oğlum istemiyor inatla kalıyor ve hala daha kalmaya devam ediyor. Çok bile kaldı şu ana kadar zaten bırakmalıydı hala bırakmazsa yüzsüzlük oluyor. Yüzsüzlüğün daniskası oldu hani bir insanda gurur olur." dedi.



        MECBUR KALDIK KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEDİK
        Mecbur kaldıkları için Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıklayan CHP'li bir vatandaş, "AK Parti yapıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapamadığı bir sürü şey var demekki. Herkes şeyi soruyor nasıl kaybettik Hani bu kadar yakınken Bence Cumhuriyet Halk Partililer kendisine şunu sorsun. İlk turda Hatay'ı alıp ikinci turda Hatay'ı nasıl verdiler bence bunu düşünsünler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı en büyük yanlışlardan bir tanesi de sadece kendi zihniyetindeki insanlarla bir araya gelip konuşuyor asla Anadolu'ya gidip insanların fikirlerini aldığını düşünmüyorum. Geçen bir büyüğüm söyledi. Alacak mı dedim bu sefer Kılıçdaroğlu alacak gibi görüyorum ben dedim adam bana dediki "sen sadece kendin gibi düşündüğün insanlarla görüştüğün için böyle bir algıya kapılıyorsun." Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de aynı ağırlık var bir örgütlenme yok diyebilirim." şeklinde konuştu.

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