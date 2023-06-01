CHP'li seçmenden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "PKK avukatının partide ne işi var?"





Adil bir seçim olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "CHP, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun 75 yaşındaki bir insanın egosu nedeniyle ve etrafındaki bir takım parti merkezinde görevlilerin o koltuklarına bırakmamaları nedeniyle sadece tabela partisi olarak kalma mahkum olduğunu fark edemedi." dedi.

CHP MEZHEP PARTİSİ OLDU

CHP'nin mezhep partisine dönüştüğüne dikkat çeken seçmen, "Çok ufak bir seçmene hitap etmesi Mehmet Sevigen gibi çok seçkin Muharrem İnce gibi çok seçkin ilçe teşkilatlarından yetişmiş partililere efendim hiç şans tanımamaları Kemal Kılıçdaroğlu zaten partili değilki gökten zembille indi, oraya layık olmadığı bir yere oturdu. Arka arkaya seçim kaybediyor fakat kaybettiği halde kendisini bir dahaki sefer çok iddialı seçimi kazanacak gibi göstermek suretiyle bir takım zaten Cumhuriyet Halk Partili olmayan taraftarları tarafından seçiliyor. İşte Millet İttifakı denilen ucube ortada. Cumhuriyet Halk Partisi kırk harami 40 tane milletvekili yüzde bir bile oyu olmayan iki kişiye 40 tane milletvekili verdiler CHP'lilerin kendi oylarıyla. Bunun müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki 3-4 kişi bunlar utanmıyorlar. Atatürkçü gerçek anlamda 6 oka gönül vermiş insanlar değil." dedi.