CHP'li seçmenden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "PKK avukatının partide ne işi var?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğüyle tamamlanan seçimlerin ardından, CHP'de kazan kaynamaya başladı.
Kendisini "hesap uzmanı" diye tanıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonu dizayn ederken yaptığı stratejik 'hesap hatası' nedeniyle CHP, son 5 seçiminin en az milletvekili sayısını elde etti.
12 Haziran 2011 seçimlerinde 135 milletvekili, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 132 milletvekili, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 134 milletvekili, 24 Haziran 2018 seçimlerinde 146 milletvekili çıkaran CHP, 14 Mayıs seçimlerinde 169 vekil çıkarsa da; kendi listelerinden giren 6 partiye 39 vekil kaptırdığı için toplam vekil sayısı 130'a düştü. Bilindiği üzere, CHP kendi listelerinden seçime gire DEVA Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 10, Saadet'e 10, Demokrat Parti'ye 3, İYİ Parti'ye 1 ve Türkiye Değişim Partisi'ne 1 milletvekili kaptırdı.
Takvim.com.tr Dış Ses ekibi mikrofonu vatandaşlara uzattı.
KILIÇDAROĞLU BİZE UMUT VERMİYOR
"Dünyanın gelişmiş ülkelerinde bir genel başkan 3 kez üst üste seçim kaybediyorsa geri çekiliyor" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yapışmasına tepki gösteren bir seçmen, "Politikanın 1 önceliği söylem halkla iletişim kurmak. Ne yazık ki bu çok büyük eksikti." dedi. Kılıçdaroğlu'nun umut veremediğini belirten vatandaş, "Hiçbir söyleminde ben bunu almadım. Bana lütfen eleştirilerinizi getirin diyordu. Ve hep yazıyordum ben." ifadelerini kullandı.
Adil bir seçim olduğunu belirten başka bir vatandaş ise, "CHP, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun 75 yaşındaki bir insanın egosu nedeniyle ve etrafındaki bir takım parti merkezinde görevlilerin o koltuklarına bırakmamaları nedeniyle sadece tabela partisi olarak kalma mahkum olduğunu fark edemedi." dedi.
CHP MEZHEP PARTİSİ OLDU
CHP'nin mezhep partisine dönüştüğüne dikkat çeken seçmen, "Çok ufak bir seçmene hitap etmesi Mehmet Sevigen gibi çok seçkin Muharrem İnce gibi çok seçkin ilçe teşkilatlarından yetişmiş partililere efendim hiç şans tanımamaları Kemal Kılıçdaroğlu zaten partili değilki gökten zembille indi, oraya layık olmadığı bir yere oturdu. Arka arkaya seçim kaybediyor fakat kaybettiği halde kendisini bir dahaki sefer çok iddialı seçimi kazanacak gibi göstermek suretiyle bir takım zaten Cumhuriyet Halk Partili olmayan taraftarları tarafından seçiliyor. İşte Millet İttifakı denilen ucube ortada. Cumhuriyet Halk Partisi kırk harami 40 tane milletvekili yüzde bir bile oyu olmayan iki kişiye 40 tane milletvekili verdiler CHP'lilerin kendi oylarıyla. Bunun müsebbibi Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki 3-4 kişi bunlar utanmıyorlar. Atatürkçü gerçek anlamda 6 oka gönül vermiş insanlar değil." dedi.