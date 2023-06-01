Ankara Kuşu Oktay Yaşar'ın eşi DP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ev hapsi verilen "Ankara Kuşu" adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Demokrat Parti (DP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz, sosyal medya hesabından yayımladığı dilekçesinde, başkanlık görevinden bugün itibarıyla kendi isteğiyle ayrıldığını bildirdi.
Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.