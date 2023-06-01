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    Ankara Kuşu Oktay Yaşar'ın eşi DP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ev hapsi verilen "Ankara Kuşu" adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Demokrat Parti (DP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ile 4 yardımcısı, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ankara Kuşu’nun eşi DP’den istifa etti!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ev hapsi verilen "Ankara Kuşu" adlı hesabın sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Demokrat Parti (DP) Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz, sosyal medya hesabından yayımladığı dilekçesinde, başkanlık görevinden bugün itibarıyla kendi isteğiyle ayrıldığını bildirdi.

    Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

    Ezgi Akgün Biber, istifasını şu ifadelerle duyurdu:

        "Seçimler sona erdi ve millet sandıkta son sözünü söyledi. Başarı sonucunu herkes üstlenir. Fakat, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek sağlam bir duruş gerektirir.

        Siyaset büyüklerimize örnek olması umuduyla 'Yeter söz milletindir' diyerek yola çıktığım ve 6 Ekim 2022 tarihinde başladığım Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevimden istifa ediyorum."

        Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

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        Ankara Kuşu’nun eşi DP’den istifa etti!
        Haberler Güncel Ankara Kuşu Oktay Yaşar'ın eşi DP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz ve 4 yardımcısı istifa etti
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