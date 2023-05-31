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    • 31.05.2023 13:12
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    • 31.05.2023 13:12
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    28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Zehir zemberek sözlerle hem partiden hem görevlerinden istifa ettiler

    Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde büyük hezimete uğrayan 7’li koalisyonun ortaklarından İYİ Parti’de çözülmeler devam ediyor. Her gün yeni bir istifa haberiyle gündeme gelen İYİ Parti’de Yalova Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır ve Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, hem görevinden hem de partiden istifa etti.

    takvim.com.tr
    28 Mayıs sonrası hem partiden hem görevden istifa!

    28 Mayıs'ta yaşanan yenilginin ardından İYİ Parti'de kazan kaynıyor.

    7'li koalisyonun başarısızlığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimetini yediremeyen İYİ Partili isimler tek tek partiyi terk ediyor.

    İstifa haberlerine bugün iki tanesi daha eklendi. Yalova Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır ve Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, hem görevinden hem de partiden istifa etti.

    "MENFAATLER AMAÇLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ BİZ FİGÜRAN OLMUŞUZ"

    "Gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz" diyen Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Verdiğim emeklerin, maddi manevi fedakarlıkların Vatan için olduğunu düşünerek gece gündüz koşturmaların bir amaç olduğuna inanarak, evlatlarım ve ailemin yüksek anlayışlarıyla çalıştım çabaladım. Bulunduğum yerde İYİ Parti en iyi yerlere gelsin diye uğraştım. Ama sonunda gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz. Hal böyle olunca düşüncelerim de değişmeyeceğine ve partime de ihanet etmeyeceğime göre en iyisi Siyasetten uzaklaşmaktır diye düşündüm. Rahmetli babamın öğüdünü hatırlayarak Vatana en iyi hizmeti işimi en iyi yaparak sağlayacağımı anladım. Bugünden itibaren İYİ Parti üyeliğimden istifa ederek sade vatandaş hayatıma geçmeye karar verdim.

        Bu uzun süre önce aldığım bir karardı ancak seçim sürecinde partime zarar vermemek adına bugünü bekledim. Sade bir vatandaş olarak dün neye inanıyorsam bugünde ona inanıyorum. İyiliğin ve liyakatin kurtuluşumuz olduğuna sonuna kadar inanmaya devam edeceğim. Doktor olarak işimi en iyi yapan doktorlardan biri olmaya çalışacağım. Ama siyaset artık benden uzak olsun. Dervişin dediği gibi bir şey biliyorsam o da haddimdir"

        "MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR"
        Yalova Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır ise "En yakın dost bildiğimiz kişiler tarafından iftiralara maruz kaldık, vatan haini olduk terörist olduk" ifadelerini kullanarak yaptığı istifa açıklamasında şunları söyledi:

            2 yıldır görev yapmış olduğum Altınova İyi Parti yönetim kurulu üyeliğinden ve ilçe başkanlığı görevinden İyi Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım.

            Bu zaman zarfında elimizden geldiğince doğru bildiğimiz yolda gecemizi gündüzümü bir edip

            Ülkemizin geleceği çocuklarımızın yarınları için mücadelemizi sürdürdük.

            Tüm bize gönül veren her zaman yanımızda desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere tüm emeği geçen dostlarımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum..

            Biz hep açık konuştuk gökyüzünden maviydi sözlerimiz.

            Bildiğiniz üzere meyve veren ağaç taşlanır.

            Bu dönemde zaman zaman en yakın dost bildiğimiz kişiler tarafından iftiralara maruz kaldık, vatan haini olduk terörist olduk, fakat bizler ne bu çirkin iftiralara boyun eğdik. Onurumuzla gururumuzla dik durduk hiç bir makam ve mevki bizim iman ve vatan sevgimizin önüne geçemedi. İnandığımız yoldan asla vazgeçmedik. İnsanlara gelecek kaygımızdan güncel ekonomimizden yaşadığımız sıkıntılardan bahsettik.

            Dertlerini dert eğledik bunları hayatın içinden her vatandaşın hissettiği gibi herkes de hissetti fakat sonuç "Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz" dediler. Buna rağmen umudunuzu yitirmeyin hala umut var. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun
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            Haberler Güncel 28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Zehir zemberek sözlerle hem partiden hem görevlerinden istifa ettiler
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