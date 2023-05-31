28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Zehir zemberek sözlerle hem partiden hem görevlerinden istifa ettiler

Bildiğiniz üzere meyve veren ağaç taşlanır.

Bu dönemde zaman zaman en yakın dost bildiğimiz kişiler tarafından iftiralara maruz kaldık, vatan haini olduk terörist olduk, fakat bizler ne bu çirkin iftiralara boyun eğdik. Onurumuzla gururumuzla dik durduk hiç bir makam ve mevki bizim iman ve vatan sevgimizin önüne geçemedi. İnandığımız yoldan asla vazgeçmedik. İnsanlara gelecek kaygımızdan güncel ekonomimizden yaşadığımız sıkıntılardan bahsettik.

Dertlerini dert eğledik bunları hayatın içinden her vatandaşın hissettiği gibi herkes de hissetti fakat sonuç "Soğan ekmek yeriz reisi yedirmeyiz" dediler. Buna rağmen umudunuzu yitirmeyin hala umut var. Ülkemiz için her şeyin hayırlısı olsun