28 Mayıs sonrası İYİ Parti'de peş peşe istifalar! Zehir zemberek sözlerle hem partiden hem görevlerinden istifa ettiler

28 Mayıs'ta yaşanan yenilginin ardından İYİ Parti'de kazan kaynıyor.
7'li koalisyonun başarısızlığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimetini yediremeyen İYİ Partili isimler tek tek partiyi terk ediyor.
İstifa haberlerine bugün iki tanesi daha eklendi. Yalova Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır ve Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, hem görevinden hem de partiden istifa etti.
"MENFAATLER AMAÇLARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ BİZ FİGÜRAN OLMUŞUZ"
"Gördüm ki şahsi menfaatler yüce amaçların önüne geçmiş ve bizler figüran olmuşuz" diyen Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı: