Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi...







Şen'in hedefinde aynı programa konuk olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz da var idi...



Saymaz'ın Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptığını söyleyen Şen şöyle konuştu;



MECLİS GİTTİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GİTTİ... SEN NE ANLATIYORSUN İSMAİL?

Saymaz diyor ki; yok o kadar değil de bu kadar değil de... Ne değil de ya Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları.



BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ!

Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş seçimi ya, bitmiş ya! Ne anlatıyorsun? Artık uyanın ya. Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya!