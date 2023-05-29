Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi...

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Öte yandan 12. yenilgisini alan CHP lideri için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı.
Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor.
SÖZCÜ TV'DE GERGİN ANLAR: CHP'NİN KANALINDA CHP'Yİ KEVGİRE ÇEVİRDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'num mağlubiyeti sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de gergin dakikalar yaşandı.
Serap Belovacıklı'nın sunduğu, İsmail Saymaz'ın ve ceza hukukçusu Ersan Şen'in konuk olduğu programda "Kılıçdaroğlu ile tamam mı devam mı?" sorusu üzerine yorumlar yapıldı.