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    • 29.05.2023 23:24
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    Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi...

    Milli irade sandıkta tecelli etti, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçit vermedi. Başkan Erdoğan'dan fark yiyerek 12. yenilgisini tadan Kılıçdaroğlu, CHP tabanına 'koltuğu bırakmam' mesajı verse de Ekrem İmamoğlu CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Öte yandan CHP'nin amiral gemisi SÖZCÜ'de gerilim dolu bir yayın kayıtlara geçti. Ceza hukukçusu Ersan Şen, Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıp Başkan Erdoğan'ın zaferini gölgelemek isteyen İsmail Saymaz ve moderatör Serap Belovacıklı'ya sert tepki gösterdi. Şen, "Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları. Artık uyanın ya" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’nin kanalında Kılıçdaroğlu’na yaylım ateşi!

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Öte yandan 12. yenilgisini alan CHP lideri için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı.

    Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor.




    SÖZCÜ TV'DE GERGİN ANLAR: CHP'NİN KANALINDA CHP'Yİ KEVGİRE ÇEVİRDİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'num mağlubiyeti sonrası CHP yandaşı Sözcü TV'de gergin dakikalar yaşandı.

    Serap Belovacıklı'nın sunduğu, İsmail Saymaz'ın ve ceza hukukçusu Ersan Şen'in konuk olduğu programda "Kılıçdaroğlu ile tamam mı devam mı?" sorusu üzerine yorumlar yapıldı.



        "BİZ MİLLETİ KANDIRIYORUZ ŞU ANDA!"
        Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini savunduğu anlarda Serap Belovacıklı'nın müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine Belovacıklı'ya yanıt veren Şen, "Neyi konuşacağız, La Fontaine'den masal mı anlatacağım ben? İmamoğlu'nun 4-5 sene sonra gireceği seçimi mi konuşacağım ben? Kimi kandırıyoruz biz ya? Biz milleti kandırıyoruz şu anda!" sözleriyle tepki verdi.

        "BAŞARISIZLIK VAR ORTADA"
        Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmayacağını ima ettiği açıklamasını değerlendiren Ersan Şen, "İstifa etmiyorum, yola devam edeceğim" diyor. Bence çivi çaksın, anayasaya da bir değişiklik teklifi versin desin ki; Sayın Erdoğan ömür boyu cumhurbaşkanıdır desin... Kurtulalım ya! Böyle bir şey yok ya, başarısızlık var ortada" dedi.




        Şen'in hedefinde aynı programa konuk olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz da var idi...

        Saymaz'ın Kılıçdaroğlu güzellemesi yaptığını söyleyen Şen şöyle konuştu;

        MECLİS GİTTİ, CUMHURBAŞKANLIĞI GİTTİ... SEN NE ANLATIYORSUN İSMAİL?
        Saymaz diyor ki; yok o kadar değil de bu kadar değil de... Ne değil de ya Meclis'i kaybetmişsin, Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetmişsin... Ne anlatıyorsun sen? Hangi hikayeden bahsediyorsun? Neyi yumuşatmaya çalışıyorsun? Geçin bunları.

        BURASI KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNMA YERİ Mİ!
        Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş seçimi ya, bitmiş ya! Ne anlatıyorsun? Artık uyanın ya. Burası Kılıçdaroğlu'nu savunma yeri mi ya!



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        Ekrem’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
        Haberler Güncel Mağlubiyet ayarlarıyla oynadı! Ersan Şen'den CHP'nin amiral gemisi Sözcü'de Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: İsmail Saymaz da nasiplendi...
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