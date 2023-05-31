CHP'li belediyelerde cadı avı! Oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

CHP yandaşları AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza atarak Başkan Erdoğan'ın zaferini hazmedemediklerini ispatlamış oldular.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.

"ACIMAK YOK"

Hayriye Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer veri:

Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik.