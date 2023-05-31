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    • 31.05.2023 13:12
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    CHP'li belediyelerde cadı avı! Oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor

    Muhalefet destekçileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından sosyal medyada akla zarar paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Son olarak CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZDOĞA personeli ve aynı zamanda Menemen CHP üyesi olan Hayriye Çelik, İzmir Büyükşehir ve CHP’li ilçe belediyelerinde çalışan ve CHP'yi destekmeyen kişilerin işten çıkarılacağını ima ederek, “Yok öyle belediyede çalışıp hainlik yapmak. Acıma yok” şeklinde bir açıklamada bulunarak, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li belediyelerde cadı avı!

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turdan 52.18 oy oranıyla, 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ezici bir üstünlük sağlayarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

    CHP yandaşları AK Parti seçmenini hedef alan paylaşımlara imza atarak Başkan Erdoğan'ın zaferini hazmedemediklerini ispatlamış oldular.
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olan Hayriye Çelik, seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermeyen vatandaşların listesini yaptıklarını açıkladı.

    "ACIMAK YOK"
    Hayriye Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadelere yer veri:
    Babası, annesi, abisi, ablası, kardeşi CHP ilçe belediyelerimizde ya da büyükşehir belediyesinde çalışıp başka siyasi partiye koşturanların hepsinin listesini hazırlıyoruz. Acıma yok. Bizim gönüllü arkadaşlarımızın hakkını yedirmeyeceğiz onlara. Yok öyle hem belediyede çalışıp hem hainlik.

    Çelik'in paylaşımına sosyal medyada vatandaşlar çok sert tepki gösterdi.

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    CHP’li belediyelerde cadı avı!
    Haberler Güncel CHP'li belediyelerde cadı avı! Oy vermeyen çalışanların listesi yapılıyor
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