AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’dan flaş açıklamalar! Yeni kabinede kimler olacak? Yeni kabine ne zaman belli olur?

TÜRK MİLLETİ ÖLÇEREK TARTARAK İRADESİNİ SANDIĞA YANSITTI

Türk milletinin oyunu rastgele kullanmadığını belirten Yazıcı,"Türk siyasetiyle alakalı bugüne kadar yerleşik kanaatlere zemin teşhir eden algılar bu seçimle bertaraf edilmiştir. Bu seçimde bir kez daha da gösterdi ki Türk milleti kendisine ait çok kıymetli olan egemenlik hakkının yansıması anlamında oyunu kullanırken rastgele bir oy kullanımı yapmıyor. Kim iş yapacak kim üretecek kim eser üretecek kim hizmet üretecek kimin birikimi var bütün bu değerlendirmeleri yapmak suretiyle oyunun çok kıymetli olduğunu düşünerek tartarak ölçerek biçerek hedefindeki adayla ve adayların yanındaki safındaki kümeleri değerlendirmek suretiyle iradesini sandığa yansıtıyor." Dedi.

ANKETLERİ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIĞA DÜŞÜYORDUK

Hayati Yazıcı, Vatandaşın hayat pahalılığından oluşan sorunlarına çare üretecek kişiyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak gördüğünü söyledi.

"Bu seçim kampanyası döneminde biz birçok ili gezdik dolaştık. Orada gözlemlediklerimiz anketlerde görülenlerden çok farklıydı. Anketleri görünce de biz şaşkınlığa düşüyorduk. Dolaşıyoruz vatandaş elbette ki sorunlarını dile getiriyor özellikle hayat pahalılığından kaynaklanan satın alma gücüyle kıyaslandığı zaman da sorun teşkil edecek olguların altını çiziyor ama onları kim çözecek kim çare üretecek diye baktığında karşısında AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor."

"KEMAL KILIÇDAROĞLU AYNI TARZIYLA DEVAM EDECEKTİR"

8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim sözlerinin bir süre sonra yok olacağını, Kılıçdaroğlu'nun yoluna aynı şekilde devam edeceğinin altını çizen Yazıcı "Gözlemlediğim kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu partisini kendi çerçevesinde kombine etmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bu yapının işlevsiz hale getirilmesini söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Bugünkü 'değişim' söylemleri CHP'nin klasik davranış biçimidir. Bunlar bir süre söylenir ve bir süre sonra bu söylemler yok olur gider. Kemal Kılıçdaroğlu aynı tarzıyla yoluna devam edecektir." Dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YALAN SÖYLEREK ALDIĞI SİYASİ YARALAR

Yazıcı, siyasetin çok önemli bir alan olduğunu kaydederek, CHP'li İmamoğlu'nun altı dolu olmayan görüntüler verdiğini söyledi. "Siyaset çok önemli bir alan… Burada söylemleriniz, hedef kitle ile diyalog kurarken kullandığınız sözcükler sizin siyasi kişiliğinize uygun düşmesi gerekir. Buradaki söylemler siyasi kişiliğe oturması gerekir. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkıp böyle afralı tafralı laflar söylemesi onun hedeflediği yere ulaştıracağını işareti asla olamaz. İlişkiler, samimiyetler insanın siyasi birikimleri hedef kitle ile çok samimi diyalog kurmak suretiyle kabul görebilir. Bir gün belediye başkanı öteki gün başka bir şey bir gün kayakta bir gün başka yerde işte kendinizi böyle "Süperman" şeklinde altı dolu olmaksızın görüntü vermek siyasi kişilik gerçeğine uygun değil. Bir süre sonra bu söylemler ortadan kalkar."

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri kuran CHP'li İmamoğlu ve Yavaş'ın seçim gecesi boş değerlendirmelerin inandırıcılıklarını olumsuz yönde etkilediğini de ekleyerek,"14 Mayıs gecesi seçime ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere televizyonlarda verdikleri görüntü ve icra ettikleri söylemler buna sebep oldu. Veriler ekranda başka şekilde akıp giderken onlarla uyum sağlamayan veriler varmış gibi Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan etmeleri gibi söylemlerinin ne kadar boş olduğunu dolayısıyla bu iki isimin hem kariyerlerinde hem kişilik inandırıcılığında büyük ölçüde zafiyete yol açmıştır. Karizmaları kendi yaptıkları eylemler çizildi. Ama bunu kendileri mi yaptı, yoksa onlara yaptırdılar mı? Bu da önemli tabi. Ki yaptırmış olsalar bile yine böyle bir yola başvurmamaları gerekirdi. Buradaki davranışlarıyla karizmaları çizildi.

İmamoğlu hakkında açılan dava ile ilgili olarakta, " Elbette ki mahkeme sonuçları önemli burada bir mahkumiyeti var. İtiraz süreci yaşanıyor ama burada bir mahkumiyet var ve seçilmeye engel bir durum söz konusu. Şu anda oradaki süreç devam ediyor. İstinaf süreci var sonrasında temyiz dönemi olabilir. Bu gelecek seçimlerde aday olup olamayacağı açısından son derece önem arz ediyor. Onlar bunun değerlendirmesini yapıyor ve ona göre davranacaklardır." Dedi.

"TÜRK SİYASETİ ARTIK ARINMALI"

Muhalafetin, PKK terör örgütü ile ilişkisinin kanıtlanmış olduğu parti ile ittifak olmasına değinerek, Türk siyasetinin arınmasını gerektiğini söyledi. "14 Mayıs'tan sonra onların bakışında duruşunda bir değişme oldu. Milliyetçi kavramları kullanmaya başladılar. Siz doğrudan doğruya bir siyasi parti ile ittifak formatı içerisine girmemekle birlikte o partinin aday çıkarmaması ve onunla iltisaklı olduğunu söylediğimiz bu kanıtlanmış bir durum PKK terör örgütü ile irtibatını dikkate almadan o partiyle birlikte hareket ettiniz. Terör örgütünün dağdaki elebaşları Millet İttifakı'nı ve Kemal Kılıçdaroğlu destekledi bu da büyük bir çelişkidir. Bundan ötürü de zarar gördüler. Türk siyasetinin bu tür şeylerden arınması gerekir. Siyaset ülkenin birliği bütünlüğü için ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı yek vücut olmak için vardır. İşte tu temel değerleri ve kriterleri bir yana bırakarak milletten güç ve destek istemek büyük bir çelişkidir."

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni kabine hakkında yöneltilen soru üzerine açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şu açıklamayı yaptı:

"Seçimle ilgili değerlendirme yaptığımda kullandığım sözcükleri dikkate aldığımızda gerçekten milletin beklentisine tercüman olacak o hedefleri gerçekleştirecek uyumlu her konuda duyarlı hedef kitleyle diyalog kurabilecek kişilerden oluşacak. Elbette ki Türkiye'nin farklı kesimlerini de dikkatte almak suretiyle bir Kabine oluşturulacak.Çok büyük tecrübeye birikime sahip Cumhurbaşkanımız Kabine'sini bu çerçevede oluşturacaktır. Kabine açıklandığında milletimizin işte diyeceği bir Kabine ile karşılaşacağız beklentim benim de ümidim bu.

BAZI BAKANLAR GÖREVE DEVAM EDECEK Mİ?

Kabine değişikliği haberleri sonrasında merak konusu olan 'göreve devam eden bakan olacak mı?' sorusuna cevap veren Yazıcı "Bu Cumhurbaşkanımızın takdirinde benim herhangi bir şey söylemem nezaketen mümkün değil. Ama eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu değerlendirmeyi yaparken partimizin Meclis'teki sayısal çoğunluğu ve bu çoğunluğa dayalı komisyonlarda konuşlanma kriterlerini de dikkate almak suretiyle bir tercihte bulunacak diye düşünüyorum." Dedi.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, anayasa çalışmalarının bu dönem başlayacağını söyledi. "Anayasa yapma milletin hakkıdır ve tekel bir haktır millet anayasa yapma hakkını başkasına devretmez. Demokrasilerde bunu temsilcileri vasıtasıyla yapar bu temsil yeri Meclis'tir. Millet maalesef Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana anayasa yapma hakkını kendisine ait tekel bir hak olarak nitelediğim hakkını hiçbir zaman doğrudan kullanabilmiş değildir. Teknik bir anayasa için bu dönem çalışmalara başlanacak."

Ayrıca Hayati Yazıcının cevapladığı diğer sorular ise şu şekilde;

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ REVİZE EDİLECEK Mİ?

"Anayasa çalışmasında sistemle ilgili düzenleme olabilir."

YENİ DÖNEMDE ÖNCELİKLİ HEDEFLER NELER?

"Deprem bölgesi, ekonomi ve sığınmacılar gündemimizde."

SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

"Sığınmacıların güvenli bir şekilde dönüşleri sağlanacak. Sorunu ülke gündeminden çıkaracağız."