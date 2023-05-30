Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de flaş açıklamalar! Yeni kabine ne zaman belli olur?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik." dedi.

Oktay'ın açıklamalarından satır başları:

Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.

Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.