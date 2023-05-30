Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan A Haber'de flaş açıklamalar! Yeni kabine ne zaman belli olur?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de flaş açıklamalarda bulundu. Oktay, "Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik." dedi.
Oktay'ın açıklamalarından satır başları:
Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.
Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.
DÜNYA DA KAZANMIŞTIR
Aynı zamanda kazananlara baktığımız zaman dünya da kazanmıştır: Dünyada en tecrübeli lider olması ve aynı zamanda da saygın bir yerinin bulunması diğer ülkeler nezdinde BM nezdinde ve diğer ülke liderleri arasında dünya barışı açısından da dünyadaki köklü sorunların çözümüne yönelik de bir fırsat penceresi açmakta.
Burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın kazandığını görüyoruz. Demokratik olgunluk açısından kazanan Türkiye olmuştur.
MUHALEFET BİR SORGULAMA YAPMALI
Muhalefete baktığımızda ikinci turda da aynı şeyi yaptıklarını görüyoruz. Kendilerini sorgulamaktan ziyade neyi yanlış yaptıklarını sorgulamaktan ziyade milletimizi anlamaya çalışmaktan ziyade suçlamaya dönük üstenci bir yaklaşıma dönük ve hor gören bir tavırla yaklaştığı zaman milletimiz bunun cevabını çok net veriyor.