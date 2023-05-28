Milli irade tecelli etti: Başkan Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun önünde kutlamalar başladı!

Sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Erdoğan'a destek vermek isteyen vatandaşlar Kısıklı'ya gelmeye başladı. Polis ekipleri, Erdoğan'ın konutunun bulunduğu bölgede önlem alırken, Kısıklı Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
Türk bayrağı, AK Parti ve üzerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu flamaları taşıyan vatandaşlar, bariyerle çevrili alanda toplanmaya başladı.
Bazı vatandaşların kafalarına, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bant taktığı görüldü.
Bölgede bir binaya, üzerinde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve "Yine Reis, yeniden Reis" yazılı afiş asıldı.