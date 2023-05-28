Milli irade tecelli etti: Başkan Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun önünde kutlamalar başladı!

Bu arada, gün içinde de Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde üzerinde meşale yaktı. Bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle açarak dinlerken, korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen sürücülere de alkışlarla destek verildi.