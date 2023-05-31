8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.



Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi.



CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.