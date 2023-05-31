8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi.
CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.
BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu ve Gürsel Tekin ise Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak koltuğa göz dikti.
Öte yandan İYİ Parti'nin üyesi olduğu 8'li masadan kalkacağı, yerel seçimlere de CHP'den bağımsız kendi adaylarıyla gireceği konuşulanlar arasında.
DEVA'DA ÜSTÜ DÜZEY İSTİFA
Öte yandan 8'li koalisyonun küçük ortaklarından olan, yüzde 1 bile oy katkısı sağlamadan CHP sandalyelerinden vekiller çıkaran Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde de üst düzey bir istifa yaşandı.