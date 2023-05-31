Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2023 23:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2023 23:16
    ABONE OL

    8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı

    28 Mayıs sonrası 8'li koalisyonda sular durulmuyor. %1 bile oy alamadan CHP sandalyelerinden vekiller çıkaran küçük ortak Ali Babacan'ın DEVA'sında üst düzey bir istifa yaşandı. DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" diyerek görevi bıraktığını duyurdu. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    DEVA Partisi’nde üst düzey istifa

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Seçimden alınan yenilgi sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi.

    CHP'de Kılıçdaroğlu hedefe kondu, İYİ Parti 8'li masadan kalkmanın hesaplarını yapıyor. Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş ise aktif politikayı bıraktığını açıkladı.


    BİRBİRLERİNİ YİYORLAR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Mücadeleye devam" mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu ve Gürsel Tekin ise Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak koltuğa göz dikti.

    Öte yandan İYİ Parti'nin üyesi olduğu 8'li masadan kalkacağı, yerel seçimlere de CHP'den bağımsız kendi adaylarıyla gireceği konuşulanlar arasında.



    DEVA'DA ÜSTÜ DÜZEY İSTİFA
    Öte yandan 8'li koalisyonun küçük ortaklarından olan, yüzde 1 bile oy katkısı sağlamadan CHP sandalyelerinden vekiller çıkaran Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde de üst düzey bir istifa yaşandı.



        DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Gördüğüm lüzum üzerine İstanbul İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Demokrasi adına yapmış olduğum mücadelemde bana yol arkadaşlığı yapan İstanbul'un mavi yeleklilerine teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundı.

        28 Mayıs sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinden gelen peşi sıra istifa haberleri, yaşanan krizi somut bir şekilde gözler önüne serdi.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Terörist olarak devam edecek
        Haberler Güncel 8'li koalisyon hezimet sonrası toparlanamıyor! DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: İstanbul İl Başkanı Erhan Erol görevi bıraktı
            loading
            SON DAKİKA