IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani, görüşmede, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.



ORBAN DA ARADI

Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.



