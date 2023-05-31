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    • 31.05.2023 22:33
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    IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

    28 Mayıs'ta sandıktan zaferle çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başkan Erdoğan'ı arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti.

    takvim.com.tr
    Barzani’den Erdoğan’a tebrik telefonu

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani, görüşmede, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

    ORBAN DA ARADI
    Öte yandan Macaristan Başbakanı Victor Orban da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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    Terörist olarak devam edecek
    Haberler Güncel IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
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