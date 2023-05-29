CHP'de kazan kaynıyor, Kılıçdaroğlu hedefte! İmamoğlu'ndan sonra Mehmet Akif Hamzaçebi de 'değişim' dedi: Ortada başarısızlık var

Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.



Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla.

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