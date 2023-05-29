CHP'de kazan kaynıyor, Kılıçdaroğlu hedefte! İmamoğlu'ndan sonra Mehmet Akif Hamzaçebi de 'değişim' dedi: Ortada başarısızlık var

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.