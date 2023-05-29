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    • 29.05.2023 18:52
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    CHP'de kazan kaynıyor, Kılıçdaroğlu hedefte! İmamoğlu'ndan sonra Mehmet Akif Hamzaçebi de 'değişim' dedi: Ortada başarısızlık var

    Türkiye geride bıraktığımız gün sandık başına gitti. Milli irade Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine tecelli etti. 12. yenilgisini alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ise çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı. Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' çağrısının etkileri sürerken topa CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi girdi. Hamzaçebi, "Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır. Ciddi bir değerlendirme zorunludur" diyerek değişim çağrısı yaptı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de kazan kaynıyor, Kılıçdaroğlu hedefte!

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim konuşulmaya başlandı.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    12. seçimini de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken dün kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.

    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
    Daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

        Ekrem İmamoğlu gibi Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül gibi isimlerin de Genel Başkanlık için harekete geçeceği konuşuluyor.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor.



        CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi, "Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır" diyerek değişim çağrısı yaptı.

        Bu seçimin CHP adına kampanya dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedildiğinin altını çizen Hamzaçebi, "Ciddi bir değerlendirme zorunludur" dedi.

        İşte CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi'nin açıklamalarından satır başları;

        Seçim sonuçları ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Oyunu kullanan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok çaba göstermişse de başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçiminde de başarısız olmuştur.

        Buna göre milletvekili sayımız 2018'e kıyasla ciddi şekilde düşmüş, Partimizin oy oranı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak girdiği ilk seçim olan 2011 seçimlerindeki seviyesinin altına inmiştir. Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır.

        Erdoğan yönetimindeki Türkiye'de yoksulluk ve yolsuzlukta artış, milli gelirde düşüş, mütemadiyen panik halinde bir ekonomik ortam ve kapıda bekleyen ekonomik kriz, otoriter rejim uygulamaları ve daha bir çok olumsuzluğa rağmen seçimleri kazanan Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı olmuştur. Biz anlattık halk anlamadı, anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim, kampanya da dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiş, Erdoğan ve Cumhur İttifakına adeta hediye edilmiştir. Böylece Erdoğan'a çeyrek yüzyılı aşacak bir iktidarın yolu açılmıştır. Bu durum bir açıklamayla geçiştirilemez. Ciddi bir değerlendirme zorunludur.

        Seçim sonrasında yapılan ilk açıklamalar sonuçların doğru değerlendirilmediğini, milletin verdiği mesajın algılanmadığını göstermektedir. Seçim sonuçları doğru değerlendirilmediği ve bunun gereği yapılmadığı takdirde gelecek bugünden daha kötü olacaktır. Yerel seçimler yaklaşıyor bu konuları konuşmayı erteleyelim demek Partiye ve ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Seçime ve yapılması gerekenlere ilişkin ayrıntılı görüş ve değerlendirmelerimi daha sonra kamuoyuyla paylaşacağım. Saygılarımla.

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        Doğru adam yola devam!
        Haberler Güncel CHP'de kazan kaynıyor, Kılıçdaroğlu hedefte! İmamoğlu'ndan sonra Mehmet Akif Hamzaçebi de 'değişim' dedi: Ortada başarısızlık var
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