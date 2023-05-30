CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in okuluna "başörtülü" olduğu gerekçesiyle alınmamıştı! Depremzede öğrenciyi hedef alan skandalda karar çıktı

SKANDALA SUÇ DUYURUSU

Mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, skandalın ortaya çıkması üzerine Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Yalçın, "Adı 'Çağdaş' fakat uygulaması 'Çağdışı' okul hakkında suç duyurusunda bulunduk. Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü olduğu için karşılaştığı rezalete sessiz, duyarsız kalınamaz. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da başvurduk" diye konuştu.

SKANDAL KARAR

"Başörtülü" olduğu için okula kayıt etmeyen ve "Burada türbanı hademeler takar" diyen Çağdaş Okulları Müdürü İsmail Samur hakkında skandal karar çıktı. Mahkeme, toplum içerisinde gerçekleşmediği için durumun rencide edici olmadığını ve sözlerin "nasihat" olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek şahıs hakkında beraat kararı verdi.