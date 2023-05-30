8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ndeki 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi

Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.

Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.