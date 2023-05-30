8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ndeki 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Başkan Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.
Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP VE ÖZDAĞ'IN DESTEĞİNİ ALDI
Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen ve tüm tuşlara basan Kemal Kılıçdaroğlu, önce terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.
Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.
Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.