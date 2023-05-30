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    8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ndeki 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,16 oy ile yeniden cumhurbaşkanı olmasıyla, CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi. Tarihi seçimin sonuçlanmasıyla birlikte gözler Ankara'ya çevrildi. Genel merkezdeki afiş, 3 gün sonra bugün kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal afişi indirildi!

    14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
    Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Başkan Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

    Erdoğan yüzde 52,16 ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP VE ÖZDAĞ'IN DESTEĞİNİ ALDI
    Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen ve tüm tuşlara basan Kemal Kılıçdaroğlu, önce terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.

    Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.

    Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.

        Öyle ki söz konusu sloganla birlikte hazırlanan devasa afiş, CHP Genel Merkezi'ne de asılmıştı. Tarihi seçimin sonuçlanmasıyla birlikte gözler Ankara'ya çevrildi. Genel merkezdeki afiş, 3 gün sonra bugün kaldırıldı.

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        CHP’de koltuk savaşları!
        Haberler Güncel 8'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs hezimetinin ardından CHP Genel Merkezi'ndeki 'Ben Kemal, geliyorum' afişi indirildi
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