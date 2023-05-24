28 Mayıs seçimlerinde kazanamazsa İmamoğlu, Yavaş ve yanındakiler Kılıçdaroğlu'nu lime lime edecekler!

Başkan Erdoğan'a karşı 10 seçim kaybetmesine rağmen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde aday olmak için türlü oyunlara başvuran ve istediğini elde eden Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda umduğunu bulamadı.
İkinci tura kalan seçimler için 'milliyetçi' gömleğini giyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamazsa ne yapacağı ise merak ediliyor.
Kılıçdaroğlu, geçmişte koltuk sevdası yüzünden partide kıyıma gitmiş, kendisini eleştiren Önder Sav, Süheyl Batum, Fikri Sağlar, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Ateş gibi isimleri ihraç etmişti.