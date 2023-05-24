28 Mayıs seçimlerinde kazanamazsa İmamoğlu, Yavaş ve yanındakiler Kılıçdaroğlu'nu lime lime edecekler!

İstiyor ki Erdoğan taraftarları hakaretleri misliyle kendisine iade etsin. Buna karşılık muhalifler de kendisini, hatalarını sorgulamadan yeni küfürlerle gerginliği büyütsün.

Çünkü 28 Mayıs'ta kazanamazsa, 13 yıldır yenilgi yenilgi büyüttüğü CHP'deki iktidarını da fena kaybedeceğini hesap ediyor. Pusuda bekleyen İmamoğlu'nun, Yavaş'ın ya da en yakınındakilerin kendisini lime lime edeceğini biliyor.

Haklı da. Ancak Kemal Bey bu bel altı yöntemin işe yaramayacağını son kez görecek.