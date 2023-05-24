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    • 24.05.2023 10:06
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    28 Mayıs seçimlerinde kazanamazsa İmamoğlu, Yavaş ve yanındakiler Kılıçdaroğlu'nu lime lime edecekler!

    Son dakika haberleri... 13 yıldır Başkan Erdoğan'a karşı bir galibiyet kazanamayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde de kazanamazsa partideki genel başkanlık koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. Geçmişte kendisini eleştirenleri partiden tek tek ihraç eden Kılıçdaroğlu'nun bu kez karşısında Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve yakınındakiler var. Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "28 Mayıs'ta kazanamazsa, 13 yıldır yenilgi yenilgi büyüttüğü CHP'deki iktidarını da fena kaybedeceğini hesap ediyor. Pusuda bekleyen İmamoğlu'nun, Yavaş'ın ya da en yakınındakilerin kendisini lime lime edeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nu lime lime edecekler!

    Başkan Erdoğan'a karşı 10 seçim kaybetmesine rağmen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde aday olmak için türlü oyunlara başvuran ve istediğini elde eden Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda umduğunu bulamadı.

    İkinci tura kalan seçimler için 'milliyetçi' gömleğini giyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamazsa ne yapacağı ise merak ediliyor.

    Kılıçdaroğlu, geçmişte koltuk sevdası yüzünden partide kıyıma gitmiş, kendisini eleştiren Önder Sav, Süheyl Batum, Fikri Sağlar, Öztürk Yılmaz, Yılmaz Ateş gibi isimleri ihraç etmişti.

        PUSUDA BEKLİYORLAR
        "28 Mayıs sonrası 13 yıldır yenile yenile büyüttüğü koltuğunu kaybedecek"         diyen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Pusuda bekleyen İmamoğlu'nun, Yavaş'ın ya da en yakınındakilerin kendisini lime lime edeceğini biliyor" dedi.

        İşte Altınok'un o yazısından ilgili bölüm:
        Kemal Kılıçdaroğlu, HDP seçmeninin desteğini kaybetmemek için kendisine destek açıklaması yapan Kandil'in komutanlarına saygıda kusur etmiyor. Ne var ki, açık olan bu ilişkiye dair delilleri sorgulayan gazetecinin sorusu üzerine, Kılıçdaroğlu'na PKK desteğinin ortada olduğunu söyleyen Türkiye Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten çekinmiyor.
        Tek amacı, ortamı daha da germek ve sandıkta 12. kez yiyeceği şok dalgasını, nefret objesi haline getirmeye çalıştığı Erdoğan üzerinden absorbe etmek.

        İstiyor ki Erdoğan taraftarları hakaretleri misliyle kendisine iade etsin. Buna karşılık muhalifler de kendisini, hatalarını sorgulamadan yeni küfürlerle gerginliği büyütsün.
        Çünkü 28 Mayıs'ta kazanamazsa, 13 yıldır yenilgi yenilgi büyüttüğü CHP'deki iktidarını da fena kaybedeceğini hesap ediyor. Pusuda bekleyen İmamoğlu'nun, Yavaş'ın ya da en yakınındakilerin kendisini lime lime edeceğini biliyor.
        Haklı da. Ancak Kemal Bey bu bel altı yöntemin işe yaramayacağını son kez görecek.


            Çünkü kazanmak için medet umduğu ve körüklediği nefret atmosferi Twitter'da çalışsa da ilk tura göre daha beter kaybetmesine neden olacak.
            Bu halk tehdit edene, intikam diye yanıp tutuşana, kavga dövüş vaat edene iktidarı vermeyeceğini daha size kaç kez göstersin?

            KILIÇDAROĞLU'NUN KAYBETTİĞİ SEÇİMLER VE SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARI
            Seçim gecesi "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulunan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimler sonrası yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

            1. SEÇİM: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ
            Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve yüzde 37 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Elbette isterdik ki anakent belediye başkanlığını alalım ama bu gerçekleşmedi. Bunun gerçekleşmemesinin bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmaması kanısındayım" dedi.

                2. SEÇİM: 12 EYLÜL 2010 YARGI REFORMU REFERANDUMU
                AK Parti yüzde 57.8, CHP yüzde 42.1 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 42'lik sonuç bizim için iyi bir sonuç" dedi.

                3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM ÖNCESİ
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden önce açıklamada bulundu ve "Hedefimiz yüzde 40. Alamazsak 'Hadi size eyvallah' deriz, yeni grubumuz gelir" dedi.

                3 SEÇİM: 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİM SONRASI


                AK Parti yüzde 49.9, CHP yüzde 25.9 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP, 12 Eylül darbesinden bu yana en yüksek oyunu almıştır" dedi.

                4 SEÇİM: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM
                AK Parti yüzde 45.6, CHP yüzde 27.8 oy aldı.



                    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "Geçiniz bunları. Beklediğimiz oranda oy almadık. Ama hiçbir zaman yurttaşlarımı suçlamadım" dedi.

                    5. SEÇİM: 10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
                    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 51.79 oy aldı. CHP'nin de aralarında bulunduğu 14 partinin desteklediği Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38.44 oy aldı.




                    KILIÇDAROĞLU:                     "TATİLCİLER VE BOYKOTÇULAR KAZANDIRDI"
                    Seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milleti suçladı ve kendi adayları ile terörün siyasi ayağı HDP'nin adayının seçimi kazandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP yandaşı Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu seçimin galibi Erdoğan değildir. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu ve Sayın Selahattin Demirtaş'tır. Tatilciler, boykotçular ve diğer sandığa gitmeyen kesimler olmasaydı yüzde 51 oy oranını bulamayacaktı ve seçim ikinci tura kalacaktı." ifadelerini kullandı.

                    6. SEÇİM: 7 Haziran 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 40.9, CHP yüzde 25 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı" dedi.

                    BİR DÖNEM KAPANDI DEMOKRASİ KAZANDI I VİDEO İZLE

                        7. SEÇİM: 1 Kasım 2015 Genel Seçim: AK Parti yüzde 49.5, CHP yüzde 25.3 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa sorusu üzerine, "CHP'yi diğer partilere benzetmeyin. Az önce de söyledim. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir partiyiz" dedi.

                        CHP'Yİ DİĞER PARTİLERE BENZETMEYİN I VİDEO İZLE

                        8. SEÇİM: 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu: AK Parti yüzde 51.4, "Hayır" cephesi ise yüzde 48.6 oy aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu referandum bir gerçeği ortaya çıkardı, toplumun en az yüzde 50'si buna 'Hayır' diyor" dedi.

                        9. SEÇİM: 24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                        Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.59, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.64 oy aldı.

                        AK Parti yüzde 42.56, CHP ise yüzde 22.64 oy aldı.

                        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu seçimin tek kaybedeni vardır, AK Parti" dedi.

                            10 SEÇİM: 31 MART 2019 YEREL SEÇİM
                            AK Parti yüzde 44,06, CHP yüzde 29,14 oy aldı

                            50+1 FALAN DEĞİL YÜZDE 60
                            Seçim sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

                            11 SEÇİM: 14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMLER
                            Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Genel seçimlerde ise AK Parti yüzde 35.58, CHP yüzde 25.33 oy aldı.

                            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır" iddiasında bulundu. Bilindiği gibi CHP, seçime Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yle ittifak yaparak girmişti.

                            KILIÇDAROĞLU BURADAYIM DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞTI
                            Kılıçdaroğlu ilginç bir paylaşım yaptı. CHP Genel Merkezi'nde masayı tokatlayan Kılıçdaroğlu, "Buradayım be buradayım" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yorgun ve üzgün hali dikkat çekti.

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                            Haberler Güncel 28 Mayıs seçimlerinde kazanamazsa İmamoğlu, Yavaş ve yanındakiler Kılıçdaroğlu'nu lime lime edecekler!
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