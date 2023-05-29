Aslı Baykal istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir





Yapılan anlaşma sonucunda SHP, Doğu ve Güneydoğu'da oylarını görünür biçimde artırdı ve tarihte hiç olmadığı kadar milletvekili çıkardı. Ancak büyük umutlar beslenen ittifak, DYP ve ANAP'ın ardından üçüncü sıraya düştü.

KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ AYNI KADERE Mİ SÜRÜKLÜYOR?

Yaşanan bu durumun bugünün CHP'sinin yaşadığı durumla benzerliği Akıllara SHP ve CHP'nin aynı kaderi yaşıyor olabileceğini getirdi.

Pirince giderken evdeki bulgurdan olan SHP'nin yaşadığı bu durum Türk siyasi tarihinden ders çıkarmayan CHP'nin yaşadığı durum ile tıpa tıp benzerlik gösteriyor.