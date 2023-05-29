Aslı Baykal istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir

8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan tarafından ağır bir hezimete uğramasına rağmen istifa etmemekteki kararlığını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP tabanını rahatsız etti.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini ve CHP'nin bu şekilde devam etmesini SHP'nin yaşadığı duruma atıf yaparak değerlendirdi.
Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir. Biz bu filmi SHP ile görmüştük. Ya ufukta yeni bir parti yükselecek ve CHP eriyecek ya da CHP; genel başkanı, kadrosunu ve zihniyetini bugün gönderecek. Türkiye'nin değişmesi için önce muhalefet değişmeli.
PKK'nın siyasi uzantısı HDP özerklik için yakıp yıkarken Kılıçdaroğlu, HDP ile iş birliği yapmıştı. Bu iş birliği sonucunda ülkücü Meral Akşener ve HDP'li isimler aynı masaya oturmuştu.
Yıllar önce bu duruma benzer bir olay 1991 yılında SHP'nin HEP ile ittifak kurması ile yaşanmıştı.
CHP'NİN TARİHİNE ATIF
SHP, 12 Eylül sonrası siyasete askerin temsilcisi olarak giren Necdet Calp'in Halkçı Parti'si (HP) ile Erdal İnönü'nün CHP'yi tekrar canlandırması için kurulan Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) 2 Kasım 1985 tarihinde birleşmesiyle ile doğmuştu.