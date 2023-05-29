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    • 29.05.2023 18:07
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    Aslı Baykal istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir

    8’li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a karşı 2 milyondan fazla oy farkıyla seçimi kaybetti. 12. Seçim mağlubiyetini aldıktan sonra istifa etmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun kameralar karşısına geçerek, “Yürüyüşümüz sürüyor buradayız” sözleri ise CHP tabanını isyan ettirdi. Kılıçdaroğlu’nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı ittifakı hatırlatan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, SHP örneğini vererek, “Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir.” dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Aslı Baykal istifa etmeyen Kılıçdaroğlu’nu bombaladı!

    8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan tarafından ağır bir hezimete uğramasına rağmen istifa etmemekteki kararlığını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP tabanını rahatsız etti.

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesini ve CHP'nin bu şekilde devam etmesini SHP'nin yaşadığı duruma atıf yaparak değerlendirdi.



    Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir. Biz bu filmi SHP ile görmüştük. Ya ufukta yeni bir parti yükselecek ve CHP eriyecek ya da CHP; genel başkanı, kadrosunu ve zihniyetini bugün gönderecek. Türkiye'nin değişmesi için önce muhalefet değişmeli.

    PKK'nın siyasi uzantısı HDP özerklik için yakıp yıkarken Kılıçdaroğlu, HDP ile iş birliği yapmıştı. Bu iş birliği sonucunda ülkücü Meral Akşener ve HDP'li isimler aynı masaya oturmuştu.

    Yıllar önce bu duruma benzer bir olay 1991 yılında SHP'nin HEP ile ittifak kurması ile yaşanmıştı.

    CHP'NİN TARİHİNE ATIF
    SHP, 12 Eylül sonrası siyasete askerin temsilcisi olarak giren Necdet Calp'in Halkçı Parti'si (HP) ile Erdal İnönü'nün CHP'yi tekrar canlandırması için kurulan Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) 2 Kasım 1985 tarihinde birleşmesiyle ile doğmuştu.



        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yönetimindeki dönemin CHP'si hükmünde olan SHP ile dönemin HDP'si olan HEP ittifak yapma kararı almıştı.
        İnönü, ittifak için oldukça hevesliydi. HEP üzerinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelecek oylarla iktidar olma ve Sol'u iktidara taşıma hesapları yapmaktaydı.



        Yapılan anlaşma sonucunda SHP, Doğu ve Güneydoğu'da oylarını görünür biçimde artırdı ve tarihte hiç olmadığı kadar milletvekili çıkardı. Ancak büyük umutlar beslenen ittifak, DYP ve ANAP'ın ardından üçüncü sıraya düştü.

        KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ AYNI KADERE Mİ SÜRÜKLÜYOR?
        Yaşanan bu durumun bugünün CHP'sinin yaşadığı durumla benzerliği Akıllara SHP ve CHP'nin aynı kaderi yaşıyor olabileceğini getirdi.
        Pirince giderken evdeki bulgurdan olan SHP'nin yaşadığı bu durum Türk siyasi tarihinden ders çıkarmayan CHP'nin yaşadığı durum ile tıpa tıp benzerlik gösteriyor.


        Aslı Baykal yaptığı paylaşımda bu durumu hatırlatarak, CHP'nin önünde iki farklı yol olduğunu ve Türkiye'nin değişmesi için muhalefetin değişmesi gerektiğini işaret ederek, "Yerel seçimlere bu CHP yönetimi ile gidilirse hezimete uğranır" dedi.

        CHP TARİHTEN DERS ÇIKARMADI
        "CHP, bu şekilde giderse ya erir ya da ufukta yeni bir parti yükselecek ve CHP eriyecek"diyen Baykal'ın sözleri bir önceki yerel seçimin galibi olan SHP'nin bir sonraki seçimde HEP ile yaptığı ittifak neticesinde büyük oy yitirmesi ve elinde bulundurduğu büyük şehirleri kaybetmesi ile sonuçlanmasını hatırlattı.



            Bu durum üzerine sol partilerin birleşmesi gündeme gelmiş ve 18 Şubat 1995'te toplanan SHP-CHP ortak kurultayında partinin feshine ve CHP'ye katılmasına karar verilmişti.

            Benzer bir durumun CHP'nin başına gelip gelmeyeceği, CHP'nin bu olaydan ders çıkarıp çıkarmayacağı akıllarda soru işareti olarak yer ediniyor.

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            Doğru adam yola devam!
            Haberler Güncel Aslı Baykal istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Yerel seçimlere CHP bu yönetim ile girerse uğrayacağı hezimettir
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