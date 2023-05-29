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    • 29.05.2023 16:44
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    Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür tepkisi: Diğer 4 partiden daha fazla katkı sağladık

    Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimler ikinci tura kalınca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı protokolün ardından seçimlerde CHP Liderini destekleyeceğini söylemişti. Dün geçekleşen seçimlerin sonucunda hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, yaptığı ilk açıklamada masa ortaklarına teşekkür ederken Ümit Özdağ'ın adını dahi geçirmedi. Duruma Zafer Partisi'nden tepki geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer "Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır" dedi.

    takvim.com.tr
    Zafer Partisi’nden Kılıçdaroğlu’na teşekkür tepkisi

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda istediği sonucu alamayan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmeler yapıp ortak bir protokol imzalamıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde yer alan maddeler şu şekilde:
    1. Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
    2. 1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
    3. Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
    4. Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
    5. Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
    6. Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
    7. Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

    Söz konusu protokol ile birlikte Özdağ, 2. Turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı.

        HERKESE TEŞEKKÜR VAR ÜMİT ÖZDAĞ HARİÇ!
        2. turda istediğini alamayan ve büyük hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı ilk açıklamada birçok kişiye teşekkür etti, Zafer Partisi hariç. Masadaki ortaklarının bazılarına ve seçmenine teşekkür ederek soru almadan salondan ayrıldı. Bunun üzerine Ümit Özdağ cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona sert bir açıklama geldi.

        Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Gül Tunçer masadaki oysuz ortakların aksine katkı sağlamalarına rağmen gördükleri muameleden memnun olmadıklarını beyan etti.

        ZAFER PARTİSİ'NDEN TEPKİ
        Kemal Kılıçdaroğlu'nun 40'a yakın milletvekilini kaptırdığı küçük ortaklarına teşekkür etmesine rağmen daha fazla oy getiren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'a teşekkür etmemesinden dert yanan Tunçer konuyla ilgili şunları söyledi:

        "Partimiz yüzdenize diğer 4 partiden daha fazla katkı sağlamış ve seçmeni yeniden umutlandırarak sandıktan kopuşu azaltmıştır.

        Ancak konuşmanızda sanırım bir tek Zafer Partisi'ne teşekkür etmediniz. Canınız sağolsun."

            Ümit Özdağ ise seçim sonrası attığı tweetle Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini zamanında masaya davet etmediğine işaret etmişti.

            Özdağ şu ifadeleri kullanmıştı:

            CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2. Ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak Stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir. Artık ne küresel güçlerin ne Türk siyasetinin unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği vardır. 21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk Milleti'nin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk Milleti'nin Zafer'i ile taçlandıracağız.
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            Haberler Güncel Zafer Partisi'nden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür tepkisi: Diğer 4 partiden daha fazla katkı sağladık
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