Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.
Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
ABD BAŞKANI JOE BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İŞBİRİLİĞİ İLERLEYECEK
İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.