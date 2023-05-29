Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

İŞBİRİLİĞİ İLERLEYECEK

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.