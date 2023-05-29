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    Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

    Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kalındı.

    takvim.com.tr
    Biden’dan Başkan Erdoğan’a tebrik

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

    Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    ABD BAŞKANI JOE BIDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEBRİK
    ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

    İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

    İŞBİRİLİĞİ İLERLEYECEK
    İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

        TWITTER'DAN TEBRİK ETMİŞTİ
        Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

        Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesi vesilesiyle kutluyorum. NATO müttefikleri olarak ikili meseleler ve ortak küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadesine yer verdi.

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        Haberler Güncel Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
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